KPN ziet omzet in derde kwartaal licht groeien

KPN heeft zijn omzet in het derde kwartaal van dit jaar licht zien toenemen. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde kwartaalcijfers van de telecomoperator. In het zakelijk segment steeg de omzet vooral uit de mkb-hoek. Verder ligt de uitrol van glasvezel op stoom.

In het derde kwartaal van 2021 boekte de telecomoperator volgens de kwartaalcijfers 1 procent meer omzet dan het voorafgaande kwartaal tot een bedrag van 1,312 miljard euro. De winst na ‘leases’ zoals KPN zijn afschrijvingen aangeeft, kwam uit op 607 miljoen euro. Met deze geboekte omzet ligt de telecomoperator naar eigen zeggen geheel op koers voor een totale jaaromzet over 2021 van 2,345 miljard euro en een vrije kasstroom van 765 miljoen euro.

Groei mkb-segment

De kleine procentuele winst die KPN wist te boeken, kwam onder meer voor rekening van een opleving van het mkb-segment. In het derde kwartaal wist KPN vooral meer mkb-klanten te werven en heeft hiermee de aanzet gegeven tot een stabilisatie in dit segment, zo geeft CEO Joost Farwerck van KPN aan. Volgens hem toont deze opleving in het mkb-segment vooral het succes van de zakelijke KPN Eén-bundel aan. De grootzakelijke markt blijft voor KPN echter nog steeds een zorgenkind. Hier daalde de omzet opnieuw. Wel verwacht de CEO dat de groei van het mkb-segment een voorbode is van heropleving van het hele zakelijke segment voor de telecomoperator.

Consumenten

CEO Farwerck spreekt van een ‘gezonde instroom van consumentenklanten’ maar met 26.000 klanten is dit wel aan de lage kant. KPN voerde voor het derde kwartaal van dit jaar een tariefsverhoging door, waardoor de omzet in het consumentensegment toch met 0,2 procent toenam.

Groei in glasvezel

Een zeer belangrijke pijler voor de omzetgroei van KPN is verder de introductie van glasvezel en bijbehorende abonnementen. De glasvezeluitrol van de telecomoperator is inmiddels flink op stoom. In het derde kwartaal van dit jaar werden in totaal 93.000 huishoudens op het glasvezelnetwerk aangesloten. Gemiddeld kiest 60 procent van deze huishoudens ervoor daadwerkelijk een glasvezelabonnement af te nemen.

Dit levert KPN veel nieuwe klanten op en voor het eerst was de omzet van glasvezelklanten ook hoger dan die van klanten die nog breedbanddiensten afnemen via koper. Volgens Farwerck groeit het marktaandeel voor glasvezel in de aangesloten gebieden tussen de zes en acht procent. Eind 2026 verwacht KPN 80 procent van alle Nederlandse huishoudens te hebben aangesloten.