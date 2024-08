AWS-omzet stelt teleur, groei blijft achter

Hoewel AWS het beter doet dan andere Amazon-onderdelen, stellen de resultaten teleur. De cloudspeler deelde meer geld uit aan aandeelhouders dan verwacht, maar de cloudgroei was niet zo explosief als het ooit was.

Terwijl Microsoft al aandeelhouders teleurstelde met een Azure-omzetgroei in het afgelopen kwartaal van slechts 15 procent ten opzichte van het jaar ervoor, doet AWS het net iets beter dan Azure met 19 procent. De binnengehaalde 147,98 miljard dollar voor Amazon als geheel was lager dan de 148,56 miljard die analisten hadden verwacht.

Geen snel herstel

We hebben al langer aangegeven dat AWS de eigen koppositie in de cloud ziet verzwakken. CEO Adam Selipsky moest in mei het veld ruimen voor Matt Garman. Het bedrijf zal hopen dat het nieuwe bewind de lopende inhaalactie van Azure en Google Cloud kan stremmen.

Dat gaat waarschijnlijk niet op de korte termijn gebeuren. Naar eigen schatting groeit Amazon het komende kwartaal met zo’n 8 à 11 procent, met een kwartaalomzet tussen de 154 en 158,5 miljard dollar. Het middenpunt van die voorspelling, altijd een graadmeter voor beursanalisten, zit onder de inschatting van laatstgenoemde groep. Die rekenen namelijk op 158,24 miljard dollar omzet in de komende drie maanden.

Maar wel verbetering in zicht

Ondanks de mineur omtrent de kwartaalcijfers is Amazon-CEO Andy Jassy hoopvol. Volgens hem zijn organisaties inmiddels klaar met hun kostenbesparingen en bereiden zij zich voor op modernisering. Daar zal de stap van on-prem naar de cloud voor velen nog altijd bij horen. Jassy denkt dat AWS daar het meest van zal profiteren, met steeds betere resultaten in het verschiet.

Een andere bron van inkomsten zijn de AI-chips van Amazon. AI-training op basis van Trainium2-processoren is in de lift, met ook Inferentia gericht op het dagelijks draaien van AI-modellen (inferencing). We brachten al eerder het nieuws dat niet iedereen Nvidia-hardware inzet voor hun AI-werk. Zo kiest Apple voor de TPU’s van Google Cloud.

