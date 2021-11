NXP kan klanten voorlopig voldoende chips leveren

NXP geeft aan dat het zijn klanten voorlopig nog voldoende chips kan leveren. Dat stelt de chipfabrikant tijdens de presentatie van de gunstige kwartaalcijfers over het derde kwartaal van 2021.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de Nederlandse chipfabrikant juist lijkt te profiteren van de enorme vraag naar chipsets. De omzet van het bedrijf kwam in het afgelopen kwartaal uit op een totaal van ongeveer 2,5 miljard euro (2,86 miljard dollar). De nettowinst kwam uit op een totaal van bijna 448 miljoen euro (519 miljoen dollar). De divisie voor chipsets voor de auto-industrie zag de omzet met 51 procent toenemen.

Gunstiger dan in 2020

De cijfers zijn gunstig, zeker in vergelijking met die van een jaar geleden. Toen had NXP juist te lijden onder een tegenvallende omzet vanwege de pandemie. Voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt verwacht dat de omzet zal stijgen naar bijna 2,6 miljard euro (3 miljard dollar).

NXP blijft aan vraag voldoen

Een belangrijke reden voor de gunstige kwartaalcijfers is de wereldwijde sterke vraag naar chipsets. NXP laat in zijn kwartaalbericht weten ‘acties’ te ondernemen om aan de vraag te voldoen. Welke acties dit zijn, wordt niet precies aangegeven, maar te denken valt natuurlijk aan een opschaling van de productie. NXP maakt zijn chipsets niet alleen in eigen fabrieken, maar heeft de productie ook uitbesteed aan andere producenten. De chipfabrikant heeft alle vertrouwen dat het aan de enorme vraag van klanten kan blijven voldoen.