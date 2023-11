NXP Nederland-directeur Jean Schreurs vindt het niet vanzelfsprekend dat de chipfabrikant hier zijn hoofdkantoor, een fabriek en een onderzoeksafdeling heeft. Politieke keuzes dreigen Nederland minder aantrekkelijk te maken.

In gesprek met het Financieele Dagblad zet Schreurs de politiek op scherp. “In een wereldwijd concern is de vraag bij nieuwe investeringen altijd: “Waar gaan we dat doen?” Onze onderzoeksafdeling hier concurreert met collega’s elders in de wereld.”

Volgens de NXP Nederland-directeur komen er in het huidige politieke debat in Nederland veel zaken langs die de keuze bij dit soort afwegingen onaantrekkelijk maken. Met name op de langere termijn.

De chipgigant maakt zich vooral zorgen om de voorstellen voor het terugschroeven van het aantal buitenlandse studenten aan de Nederlandse universiteiten en het afschaffen van het belastingvoordeel, de expat-regeling, voor buitenlandse werknemers. De helft van de nieuwe NXP-werknemers komt uit het buitenland en die moeten zich volgens Schreurs nog wel welkom voelen.

Daarnaast is NXP niet echt enthousiast over de salariseis van 14 procent extra die de vakbonden aan het management hebben gesteld. Volgens Schreurs is er inderdaad sprake van miljardenwinsten, maar daar hoeven niet alleen de 1.000 Nederlandse werknemers van te profiteren, als het bedrijf elders in de wereld verantwoordelijk is voor nog eens 30.000 werknemers.

Politiek moet niet zeuren

De NXP Nederland-directeur vindt daarom dat “het niet helpt om investeringen naar Nederland te halen als politici roepen dat het bedrijfsleven niet moet zeuren.” Bovendien is Nederland niet het enige land dat subsidies aan high-tech bedrijven verstrekt.

Hij geeft daarom aan dat het voor Nederlandse politici gemakzuchtig is om ervan uit te gaan dat NXP, en wellicht ook andere high-tech bedrijven, hier zullen blijven.

Kwartaalcijfers derde kwartaal 2023

NXP Nederland-directeur Jean Schreurs deed zijn uitspraken tegenover het Financieele Dagblad na de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers over het derde kwartaal van dit jaar. De kwartaalomzet was in het afgelopen kwartaal met 3,3 miljard euro (3,5 miljard dollar). Dit was iets hoger dan de verwachtingen.

De marktsegmenten Mobile, Industrial & IoT en Automotive deden het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De prestaties van de Communication Infrastructure & Other-segmenten presteerden onder het verwachte niveau.

Voor het komende kwartaal verwacht NXP mindere resultaten door de moeilijke marktomstandigheden in de wereldwijde chipmarkt. De jaarresultaten over 2023 komen naar verwachting uit op hetzelfde niveau als in 2022.

