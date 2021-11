H2O.ai haalt ruim 86 miljoen euro op in investeringsronde

H2O.ai heeft onlangs een bedrag van ruim 86 miljoen euro (100 miljoen dollar) weten op te halen in een investeringsronde. Daarnaast gaat de AI-specialist een samenwerkingsverband aan met één van zijn investeerders, de Australische Commonwealth Bank of Australia of CommBank.

Met het nu opgehaalde bedrag wil H2O.ai investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en producten en in een groei van het aantal medewerkers. Naast de Australische CommBank participeerden ook zakenbank Goldman Sachs en durfkapitalist Pivot Investment Partners in de recente investeringsronde van H2O.ai.

H2O.ai is gespecialiseerd in ‘democratize AI’ voor bedrijven en andere instellingen. Meer concreet richt het zich op het beter mogelijk maken van het gebruik van AI, zoals machine learning, door bijvoorbeeld de training van AI-modellen en het onderhouden van de technische werking en infrastructuur voor de werking van deze modellen meer te automatiseren.

H2O AI Hybrid Cloud-platform

Hiervoor levert de AI-specialist diensten voor geautomatiseerde machine learning (autoML), time series forecasting en andere AI-diensten. Deze worden geleverd via het cloudgebaseerde platform H2O AI Hybrid Cloud waarmee klanten hun AI-modellen kunnen ontwikkelen, uitvoeren en voor innovatieve doelen inzetten.

AI-werkzaamheden die met het cloudplatform kunnen worden uitgevoerd, zijn onder meer het trainen van de modellen. Hiervoor zorgt het H2O Hybrid Cloud Platform dat automatisch het juiste neurale netwerk voor de taak die het model moet uitvoeren wordt gevonden. Vervolgens optimaliseert het platform automatisch de configuratie of de hyperparameters voor het maximaliseren van de prestaties.

Daarnaast helpt het cloudplatform met de samenstelling van de eigenschappen in AI-projecten, zodat de neurale netwerken daadwerkelijke resultaten kunnen leveren. Verder is het H2O Hybrid Cloud Platform geschikt voor het uitvoeren van de diverse onderhoudstaken aan de AI-modellen. De functionaliteit van het platform moet ervoor zorgen dat deze modellen constant accuraat blijven werken en vindt daarvoor eventuele problemen en lost ze op.

Samenwerking

Naast de recente investeringsronde, hebben H2O.ai en de Australische CommBank ook een samenwerking aangekondigd. Beide partijen gaan samen meer analysemogelijkheden en -toepassingen ontwikkelen. Deze tools moeten de bank in staat stellen de voorspelbaarheid van bestaande AI-modellen te verbeteren, zodat de bank klanten straks meer persoonlijke en doelgerichte aanbiedingen kan geven.