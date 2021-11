Belgisch NSI neemt branchegenoot Rime IT uit Luxemburg over

De Belgische IT-dienstverlener NSI heeft zijn branchegenoot Rime IT uit Luxemburg overgenomen. Hiermee breidt de IT-specialist uit Luik zijn aanwezigheid verder uit.

Met de overname van alle aandelen krijgt het vooral in Franstalig België actieve NSI een IT-specialist in handen die zich richt op het leveren van IT-diensten voor bedrijven, overheden en in Luxemburg gevestigde instellingen van de Europese Unie. De overname breidt de aanwezigheid van NSI in Luxemburg aanzienlijk uit van 60 naar 260 medewerkers. Eerder nam NSI al de Luxemburgse IT-specialist Multidata over.

In totaal telt NSI, dat zelf een dochterbedrijf is van de Belgische IT-dienstverleners Cegeka en Noshaq, nu na de overname van Rime IT duizend medewerkers.

Volgens NSI brengt de overname voor beide partijen veel voordelen met zich mee. Zelf kan NSI door de overname groeien en zijn aanwezigheid in Luxemburg uitbreiden. Voor Rime IT brengt het meer expertise en een uitbreiding van de klantenkring.

Meer mogelijkheden Rime IT

Rime IT ziet de overname als een grote mogelijkheid zijn technisch talent in te zetten voor meer opdrachten. Daarnaast betekent de overname voor het Luxemburgse bedrijf dat het niet alleen meer de markt op hoeft, maar dit gezamenlijk met NSI kan doen. Zeker als het hierbij gaat om een partij waarmee het Luxemburgse bedrijf zich op één lijn ziet.

