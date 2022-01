48.000 websites met .eu-domeinnaam uit de lucht gehaald

48.000 .eu-domeinnamen zijn uit de lucht gehaald en vrijgegeven. De websites staan op naam van Britse inwoners en bedrijven zonder Europese status. Hun recht op een .eu-domeinnaam is door de Brexit ontnomen.

Europese domeinnamen (bijvoorbeeld techzine.eu) worden door EURid verstrekt. De instantie verleent en beheert vergunningen in opdracht van de Europese Commissie.

Inwoners van EU-lidstaten en bedrijven in EU-lidstaten kunnen een .eu-domeinnaam registreren en verlengen. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk niet. De Brexit ontnam Britse bedrijven en inwoners van het recht op een .eu-domeinnaam.

Als gevolg trekt EURid 48.000 domeinnamen in. Toebehorende websites zijn van dag op nacht onbereikbaar. De namen worden vrijgegeven voor nieuwe gebruikers.

Het gevolg

De kans op downtime van populaire websites met .eu-domeinnamen is klein. Britse houders van .eu-domeinnamen zijn zo vroeg als 1 oktober 2020 door EURid gewaarschuwd voor de verandering. Organisaties en personen kregen de mogelijkheid om hun domeinnaam bij een nieuwe, Europese registrar (provider van domeinnamen) vast te leggen.

Britse registrars kampen met het grootste probleem. Zij verliezen business wanneer klanten niet van domeinnamen kunnen worden voorzien. Er is een uitweg. Britse organisaties met een vestiging in een EU-lidstaat behouden het recht op .eu-domeinnamen. Door een shell company in een EU-lidstaat op te richten kan iedereen aan de voorwaarden voldoen.

Op tijd

De houders van meer dan 80.000 .eu-domeinnamen ontvingen de oorspronkelijke waarschuwing van EURid. 30.000 domeinnamen zijn in de tussentijd gered. Veel van de overgebleven domeinen worden nauwelijks gebruikt. Ironisch genoeg werd ‘leave.eu’ getroffen: een pro-Brexit website die nu, dankzij de Brexit, onbereikbaar is.