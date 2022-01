Exite ICT uit Enschede neemt branchegenoot Direct ICT over

Exite ICT, een ICT-dienstverlener uit Enschede, heeft branchegenoot Direct ICT overgenomen. Met de overname wil de ICT-dienstverlener zijn marktpositie in de regio verstevigen en zijn dienstenpakket uitbreiden.

Met de overname van Direct ICT, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, trekt Exite ICT nieuwe klanten en extra expertise aan. Vooral als het gaat om kennis op het gebied van CRM, web interfaces en softwareontwikkeling. De ICT-dienstverlener uit Enschede kan met de overname in het bijzonder zijn positie op het gebied van Microsoft-clouddiensten en het security-portfolio uitbreiden.

Volgens Exite ICT is de overname van Direct ICT een gunstige ontwikkeling omdat het bedrijf nu makkelijker de werelden van Microsoft-applicaties als Microsoft 365 en CRM- en ERP-software onder één dak kan verenigen. Hierdoor kan de ICT-specialist zijn klanten beter van dienst zijn en hen helpen bij hun digitale procesverbeteringen.

Reactie Direct ICT

Ook Direct ICT is blij met de overname. De ICT-dienstverlener uit Den Ham ziet de overname als een logische stap in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Zeker nu er in branche van ICT-dienstverleners een grote consolidatieslag aan de gang is.

Door de overname verhuizen alle bedrijfsactiviteiten en huidige klanten van Direct ICT naar Exite ICT. Alle werkzaamheden zullen over een half jaar vanuit de vestiging van Exite ICT plaatsvinden.