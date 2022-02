‘TCS op één na meest waardevolle merk in de IT-dienstensector’

Tata Consultancy Services (TCS) is de op één na meest waardevolle ICT-dienstverleners ter wereld. Dat deelt het bedrijf op basis van onderzoek van Brand Finance.

Het bedrijf ziet met name zijn investeringen in een goede relatie met zijn klanten als een belangrijke asset. Volgens het onderzoek is de marktwaarde van TCS in het afgelopen jaar gestegen naar een bedrag van 14,686 miljard euro (16,786 miljard dollar). In 2021 boekte de ICT-dienstverlener een winst van bijna 25 miljard dollar.

Flinke investeringen

Volgens de ICT-dienstverlener komt de toename mede door meer investeringen in het eigen merk, de werknemers, klanten en sterke financiële prestaties. Voor TCS is verder vooral de relatie met zijn klanten belangrijk. Deze relatie moet de komende jaren verdere groei opleveren. TCS wil de relatie vooral verbeteren door meer te investeren in nieuwe technologie, research en innovatie, intellectueel eigendom en klantspecifieke contextuele kennis.