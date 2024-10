Nvidia op het punt meest waardevolle bedrijf ter wereld te worden

Nvidia geniet veel vertrouwen van investeerders. Aandelen sloten maandag op het hoogste punt ooit. Hiermee is de chipgigant hard op weg om het meest waardevolle bedrijf ter wereld te worden en Apple van de troon te stoten.

Investeerders hebben hoge verwachtingen van de komende financiële cijfers over het derde kwartaal van dit jaar, schrijft Reuters. Hierdoor stegen de aandelen van Nvidia gisteren tot een recordhoogte, met een stijging van 2,4 procent naar 138,07 dollar (126,52 euro) per aandeel.

De stijging van de aandelen heeft Nvidia’s marktwaarde nu op 3,39 biljoen dollar gebracht, net iets minder dan het huidige meest waardevolle bedrijf ter wereld, Apple, dat een marktwaarde van 3,52 biljoen dollar heeft. Microsoft, dat ook een flinke marktwaarde kent, heeft momenteel een totale bedrijfswaarde van 3,12 biljoen dollar.

Stokje overnemen van Apple

Dankzij het vertrouwen van investeerders lijkt Nvidia zich klaar te maken om binnenkort Apple van de eerste plaats te stoten. Dit is niet de eerste keer dat Nvidia als het meest waardevolle bedrijf ter wereld wordt beschouwd.

In juni behaalde Nvidia kort deze positie, waarna het werd afgelost door Microsoft. De race om het meest waardevolle bedrijf ter wereld gaat dus duidelijk tussen Nvidia, Apple en Microsoft.

Blijvende vraag naar AI-chips

De belangrijkste reden waarom investeerders Nvidia zo omarmen, is de groeiende vraag naar AI-chips. Met name de chips en GPU’s zijn enorm gewild.

In augustus kondigde Nvidia aan de productie van zijn nieuwste generatie Blackwell GPU’s op te voeren, maar inmiddels is dit weer bijgesteld. Veel klanten kopen nu haastig de bestaande GPU’s op, wat het vertrouwen in het bedrijf niet lijkt te schaden.

Daarnaast kan de verwachte groei van het aantal AI-datacenters ertoe leiden dat de jaarlijkse omzet van Nvidia dit jaar verdubbelt tot bijna 126 miljard dollar.

Niet alleen Nvidia profiteert van de toegenomen vraag naar producten en de daarbij horende nieuwe investeringen. Ook gerelateerde bedrijven, zoals TSMC, plukken de vruchten van de blijvende vraag naar AI-chips. De Taiwanese chipfabrikant verwacht tot 40 procent meer kwartaalwinst door de enorme vraag.

