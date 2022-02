Oral-B iO10-borstel zet AI in voor betere poetsresultaten

Oral-B brengt dit jaar de iO10 uit. De tandenborstel gebruikt AI voor begeleiding tijdens het poetsen en een gepersonaliseerde poetservaring. Volgens Oral-B leidt het tot gezondere tanden en tandvlees.

De iO10-borstel wordt geleverd met de iOSense. Deze magnetische oplader beschikt over een scherm dat begeleidt tijdens het poetsen. Zo heeft de iOSense een timer voor optimale poetstijd en een wifi-klok. Ook geeft de iO10 met behulp van lampjes aan waar te poetsen. De borstel verzamelt data tijdens het poetsen, om het te koppelen aan doelen van de gebruikers en om na poetsbeurten persoonlijke feedback te geven. Hiervoor kan de gebruiker de borstel koppelen aan een app.

De slimme tandenborstel beschikt over een Smart Pressure Sensor. Deze geeft gebruikers terugkoppeling over het toepassen van optimale reinigingsdruk. De sensor waarschuwt voor overdruk met een rood lampje en geeft groen aan wanneer gebruikers de optimale reinigingsdruk toepassen. Het moet de effectiviteit van de ronde opzetborstel maximaliseren.

Resultaten

Oral-B gebruikt voor de tandenborstel microvibratietechnologie. Naar eigen zeggen verwijdert de technologie 100 procent meer tandplak dan een manuele borstel. Dit “om jou thuis dat professionele schone gevoel te geven, jouw mondgezondheid te verbeteren en bij te dragen aan een betere algehele gezondheid van het lichaam. Het gaat echter niet alleen om wat de iO kan, maar ook om hoe jij je daarbij voelt. Het gebruik van iO10 is een zintuiglijke ervaring die het tandenpoetsen transformeert van iets dat je moet doen naar iets wat je wilt doen”, aldus Oral-B.

Oral-B heeft ook klinische studies uitgevoerd met de iO-serie. Daaruit bleek dat 96 procent van de iO-gebruikers van niet-gezond naar gezond tandvlees veranderde. Gebruikers hebben ook een 14,5 keer grotere kans om van niet-gezond tandvlees naar gezond tandvlees over te gaan in vergelijking met een gewone handtandenborstel.

Een exacte releasedatum en de prijs zijn nog niet bekend. Wellicht horen we in de komende maanden meer, want de borstel moet in september op de markt komen.