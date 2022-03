Polen verliest zijn koppositie als de meest competitieve IT-industrie in Centraal-Europa, Oost-Europa en Centraal-Azië. In het afgelopen jaar piekte Estland op nummer één.

Emerging Europe onderzoekt de Europese IT-markt om opkomende spelers en sterke landen te rangschikken. Estland heeft de meest competitieve IT-industrie van Centraal-Europa, Oost-Europa en Centraal-Azië.

De snelste groeier was Kosovo. Het land steeg met negen plaatsen naar de tiende plaats. Hongarije zakte met zes plaatsen naar nummer negen. Bosnië en Herzegovina blijven achter op de laatste en een-na-laatste plaats.

Estland

Andrew Wrobel, een van de oprichters van Emerging Europe en co-auteur van het rapport, benadrukt de sterke talentenpool en toekomstprognose van Estland. Inwoners scoren ver boven het bovengemiddelde in PISA-wiskundetoetsen. Vijf procent van de werkzame Estse bevolking werkt in de IT-sector. Het land heeft het een-na-hoogste aantal ICT-studenten per 100.000 mensen.

Algehele groei

Emerging Europe benoemde Kosovo tot het land met het meeste talent. Litouwen heeft de krachtigste Infrastructuur en Azerbeidzjan leidt in economische impact. Economische impact werd berekend op basis van veerkracht tegen ingrijpende veranderingen, zoals de pandemie.

Het onderzoek onderstreept dat de groei van IT niet beperkt is tot West-Europa, de Verenigde Staten of Azië. De IT-diensten van Centraal-Europa, Oost-Europa en Centraal-Azië zetten in 2021 meer dan 150 miljard euro om — een stijging van 40 procent ten opzichte van 2016.