HP bevestigt overnamebod van Xerox

Xerox heeft zijn ogen op het grotere HP Inc. gericht. Er is namelijk een overnamebod uitgebracht op HP, met als doel samen te gaan. HP heeft het bod bevestigd, maar nog niet laten weten of het ook op het aanbod in gaat.

Geruchten over het overnamebod kwamen gisteren al naar buiten, toen ingewijden tegenover The Wall Street Journal lieten weten dat een dergelijk bod in omloop was. HP laat nu in een verklaring weten dat er inderdaad een bod is uitgebracht.

HP vertelt dat het regelmatig gesprekken heeft met Xerox over een mogelijke fusie van de twee bedrijven. “We hebben overwogen wat er nodig zou zijn om een transactie te verdienen. Gisteren hebben we een voorstel ontvangen”, aldus het bedrijf.

Of het bod ook geaccepteerd wordt of dat erover onderhandeld wordt, laat HP in het midden. Wel zegt het bedrijf “weloverwogen te blijven handelen, met discipline en oog voor wat in het beste belang is van al onze aandeelhouders”.

Drie keer groter

Het bod is opvallend, met name vanwege de grootte van de twee bedrijven. HP heeft een marktwaarde van ongeveer 27 miljard dollar (24 miljard euro), maar Xerox is met zijn waarde van 8 miljard dollar (7,22 miljard euro) bijna drie keer kleiner.

Toch lijkt Xerox wel voldoende middelen te hebben voor de overname. Het bedrijf kondigde gisteren aan dat het 25 procent van zijn aandelen in Fuji-Xerox verkoopt, schrijft ZDNet. Dat is een 57 jaar oude joint venture van Xerox en Fujifilm. De twee bedrijven wilden vorig jaar nog fuseren in deze joint venture, maar dat werd afgeblazen.

Met die verkoop moet Xerox 2,3 miljard dollar (2,08 miljard dollar) in handen krijgen, die geïnvesteerd kan worden in het bod op HP. Daarnaast zijn er geruchten over een informele financieringsafspraak met een grote bank, waar nog meer geld uit vrij zou komen.