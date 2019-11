‘Xerox overweegt het grotere HP over te nemen’

Xerox zou een bod op HP Inc. overwegen, dat meer omzet draait en een grotere marktwaarde heeft dan Xerox. Het bod zou goed zijn voor een volledige overname van de concurrent.

Ingewijden stellen tegenover The Wall Street Journal dat Xerox een bod van cash en aandelen wil doen op HP. HP heeft nu een marktwaarde van ongeveer 27 miljard dollar (24 miljard euro). De exacte hoogte van een eventueel bod is nog onbekend, maar het zou hoger zijn dan de huidige prijs voor HP-aandelen op de beurs.

De mogelijkheid om HP over te nemen, werd gisteren besproken, stellen de ingewijden. Toch is er geen garantie dat Xerox inderdaad een bod gaat doen, of dat zo’n bod ook de gewenste uitkomst heeft: een overname. Het is een opvallend gerucht, aangezien HP drie keer groter is dan Xerox en net een nieuwe CEO heeft.

Waar komt het geld vandaan?

Xerox moet waarschijnlijk behoorlijk wat geld neerleggen voor HP, mocht het een serieus bod willen doen. Maar volgens de ingewijden kan dat ook. Xerox verwacht bijvoorbeeld nog een bedrag van 2,3 miljard dollar (2 miljard euro), omdat het aandelen heeft verkocht in zijn joint venture met Fujifilm Holdings.

Xerox werkte 57 jaar samen met Fujifilm, waar het vorig jaar nog mee probeerde te fuseren. Die fusie werd op het laatste moment afgeblazen. Met die fusie zou Xerox in de joint venture Fuji-Xerox worden opgenomen, die voor 75 procent in handen is van Fujifilm. Icahn en Deason, die 15 procent van Xerox in handen hadden, vonden dat een slecht plan.

Xerox krijgt volgens de ingewijden daarnaast nog geld binnen, omdat het een informele financieringsafspraak heeft gekregen met een grote bank.

Samen geld besparen

Mocht het inderdaad tot een overname komen, dan worden twee bekende namen op de printermarkt samengevoegd. Beide bedrijven hebben het al enige tijd moeilijk, nu er steeds minder vraag is naar afgedrukte documenten en dus ook printers.

De twee bedrijven proberen dan ook geld te besparen. Volgens de ingewijden kan een fusie daarbij helpen. Sterker nog: door samen op te trekken en samen te snijden in de uitgaven, kan ruim 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) bespaard worden, stellen de bronnen.