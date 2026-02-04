HP-CEO maakt verrassende overstap naar kwakkelend PayPal

PayPal vervangt zijn ontslagen CEO Alex Chriss door Enrique Lores, tot deze week topman bij HP. De raad van bestuur wijst naar het trage tempo van veranderingen in de afgelopen twee jaar als reden, maar gaf verder weinig uitleg. Lores neemt op 1 maart 2025 het roer over. Bruce Broussard treedt aan als interim-CEO voor HP.

Dinsdag was de kogel door de kerk: de raad van bestuur bij PayPal ontsloeg Alex Chriss. Chriss, afkomstig van Intuit en werkzaam bij PayPal sinds 2023, probeerde Venmo winstgevend te maken en Klarna-achtige Buy Now Pay Later-diensten uit te breiden. De uitvoering bleef echter achter bij de verwachtingen. Het is nu aan Enrique Lores om het tij te keren bij PayPal, dat in vijf jaar tijd 85 procent van zijn beurswaarde in rook zag opgaan.

Voormalig HP-topman neemt het roer over

Lores is vooral bekend vanwege zijn functie als CEO bij HP, maar hij is al bijna vijf jaar lid van de raad van bestuur van PayPal en werd in juli vorig jaar voorzitter. We spreken dus over een verrassende overstap, maar geïnteresseerden in PayPal zullen mogelijk al een vermoeden hebben gehad dat deze zet eraan zat te komen. Lores stond meer dan zes jaar aan het hoofd van HP voordat hij deze week aftrad om zijn nieuwe functie te gaan vervullen. Tegelijk presenteerde PayPal haar kwartaalcijfers, waaruit bleek dat de nettowinst met 28 procent is gestegen tot 1,44 miljard dollar. De omzetgroei van slechts 4 procent tot 8,68 miljard dollar bleef wel achter bij de voorspellingen van analisten.

Over het hele jaar rapporteerde PayPal een omzet van 31,8 miljard dollar, een stijging van 7 procent, met een totaal betalingsvolume van 1,68 biljoen dollar. Het aantal actieve accounts groeide met 8,8 miljoen tot 434 miljoen. De transactie-inkomsten en betalingsvolumes bleven echter achter bij de verwachtingen, aldus Bryan Bergin, analist bij TD Cowen.

AI verandert digitale betalingen

“De betalingssector verandert sneller dan ooit, gedreven door nieuwe technologieën, veranderende regelgeving, een steeds competitiever wordend landschap en de snelle opkomst van AI, die de handel dagelijks hervormt”, aldus Lores in een verklaring. Hij benadrukte de centrale positie van PayPal in deze verschuiving en beloofde innovatie te versnellen. Dat is wellicht ook nodig, aangezien er tal van betalingsproviders zijn en bedrijven als Apple en Google met hun Pay-diensten een logisch alternatief aanbieden op hun platformen.

CFO en COO Jamie Miller zal als interim-CEO bij PayPal fungeren totdat Lores officieel begint. Tijdens de webcast over de resultaten van dinsdag erkende Miller zonder omwegen dat er problemen waren met de uitvoering. “We erkennen als bedrijf dat onze uitvoering niet is geweest wat het had moeten zijn”, zei ze tegen analisten. “We hebben niet snel genoeg gehandeld, of met de vereiste focus.”

Miller benadrukt dat de verandering van CEO voortkomt uit uitvoeringsproblemen en niet uit strategische overwegingen. Ze merkte op dat Lores met zijn 18 maanden als bestuursvoorzitter en zijn leiderschapservaring bij HP goed gepositioneerd is om de huidige strategie voort te zetten en tegelijkertijd de leveringssnelheid te verbeteren. “Snellere besluitvorming, duidelijke prioritering en meer gedisciplineerde uitvoering”, vooral voor merkgebonden afrekendiensten, “zullen zeer nuttig zijn”, aldus Miller.

Wat gaat HP doen?

Wie Lores ook opvolgt bij HP, hij of zij staat ongetwijfeld een tumultueus jaar te wachten. Nu de pc-verkoop zich enigszins herstelt na trage jaren, zal een enorme stijging van de geheugenprijzen de vraag en het aanbod sterk verstoren. Hoewel DRAM-geheugenchips en NAND-flashopslag slechts een klein deel uitmaken van de totale productiekosten (ook wel BOM-kosten, of Bill of Materials) voor leveranciers als HP, Dell en Lenovo, gaan de stijgende prijzen gepaard met ernstige tekorten. Het zal lastig zijn om door die storm te navigeren, net als het uitleggen door deze pc-fabrikanten aan eindgebruikers waarom zij waarschijnlijk inferieure of gelijkwaardige specificaties krijgen in vergelijking met voorgaande jaren, tegen een hogere prijs.

