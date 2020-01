HP weigert opnieuw bod Xerox en benadrukt onderwaardering

Na een nieuwe poging om HP te charmeren met een verkregen financieringsverbintenis ter waarde van 24 miljard dollar, krijgt Xerox opnieuw een negatief antwoord. Volgens HP werd een belangrijk element rond een potentiële samenwerking niet goed begrepen.

Xerox richt zich al enige tijd rechtstreeks naar de aandeelhouders van HP in de hoop langs die weg een overname uit de brand te slepen. Om hen gerust te stellen, heeft het een financiering van 24 miljard dollar veilig gesteld bij drie banken.

Xerox-CEO John Visentin verwacht dat een acquisitie van HP een omzetgroei van 1 tot 1,5 miljard dollar kan verwezenlijken op drie jaar tijd. Bovendien zou het een jaarlijkse besparing van 2 miljard dollar opleveren door consolidatie van operaties en technologieën.

Naast het charmeren van aandeelhouders heeft Xerox opnieuw een brief naar de raad van bestuur van HP gestuurd. Vandaag geeft HP een antwoord op de nieuwe poging.

Significante onderwaardering

Volgens de raad van bestuur heeft Xerox nog steeds niet het belangrijkste element begrepen. “Het voorstel van Xerox onderwaardeert HP significant. Dit is geen basis voor discussie.” De brief van HP laat weten dat het “de beste waarde verhogende opportuniteiten” bekijkt voor HP aandeelhouders.

“We herhalen dat de focus van de raad van bestuur bij HP ligt op realistische en haalbare waarde creëren op lange termijn”

Xerox bood in totaal 33 miljard dollar voor HP in november vorig jaar, wat onmiddellijk werd verworpen. Ondanks overredingspogingen van Xerox-CEO John Visentin, blijft de raad van bestuur van HP voet bij stuk houden. Visentin gelooft dat een combinatie HP-Xerox kan helpen om schulden te beperken, waarde te verhogen voor aandeelhouders en meer innovatie kan brengen. Er zijn volgens hem belangrijke gaten in de markten die HP bedient waar Xerox heel sterk presteert, zoals office A3 en managed services.

Het valt af te wachten of Xerox zijn bod kan verhogen. De totale marktwaarde van HP vandaag bedraagt 27 miljard dollar, of zowat drie keer hoger dan die van Xerox. Volgens HP is het bod van Xerox lang niet toereikend. Xerox blijft zich echter vastbijten in de zaak en focust zich verder op het overtuigen van de aandeelhouders om zo een vijandige overname te forceren.