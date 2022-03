HP heeft een akkoord bereikt over de overname van Poly, dat bedrijven onder meer camera’s en headset biedt. HP betaalt 3,3 miljard dollar (3 miljard euro) voor Poly.

Met de overname van Poly wil HP groeien als leverancier van hybride werk-oplossingen. Het kan daar met bijvoorbeeld laptops en monitoren al in helpen, maar met Poly komen er ook collaboration-oplossingen bij. Volgens HP zijn voor het hybride werken op zowel de thuiswerkplek als in kantooromgevingen meer collaboration-oplossingen nodig. “Naar schatting investeert 75 procent van de kantoormedewerkers in het verbeteren van hun setup thuis om nieuwe werkmanieren te ondersteunen. Tegelijkertijd worden kantoorplekken opnieuw ingericht om hybride werken en samenwerken te ondersteunen, met een focus op vergaderkameroplossingen”, aldus HP.

Het Poly-portfolio bestaat uit videoconferencing-oplossingen, camera’s, headsets, voice-oplossingen en bijbehorend software. “Samen zullen HP en Poly een compleet ecosysteem devices, software en digitale diensten leveren, om een premium werknemerservaring te bieden”, stelt HP. Daarbij wil het ook focussen op het verbeteren van productiviteit. Enterprise bedrijven moeten profiteren van meer zichtbaarheid, inzichten, veiligheid en beheersbaarheid wat betreft hun hybrid IT-omgeving.

De overnameprijs betekent dat er 40 dollar per Poly-aandeel betaald wordt. Dat is 53 procent meer dan de laatste aandeelprijs van het bedrijf. Voor de overname gaat HP nieuwe schulden aan, al is dat bedrag niet bekendgemaakt. Tegelijkertijd benadrukt HP dat het plan om 4 miljard dollar aan aandelen terug te kopen, doorgezet wordt.

Verwachtingen

Poly ontstond in 2019 door het samenvoegen van de bedrijven Plantronics en Polycom. Om dat merk mogelijk te maken, kocht Plantronics in 2018 Polycom voor 2 miljard dollar. Op dit moment hebben we nog niet kunnen achterhalen wat er precies met het merk Poly gebeurt.

HP verwacht dat overname eind dit jaar definitief af te ronden. De overname is afhankelijk van goedkeuring van de aandeelhouders van Poly en goedkeuring van toezichthouders.

