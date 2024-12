Xerox breidt via overname Lexmark uit in A4-kleurenprinting

Xerox maakt vandaag bekend dat het Lexmark overneemt voor 1,5 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,4 miljard euro. Met deze overname verdubbelt Xerox bijna in omvang.

Voor Xerox is Lexmark een strategische partner om zijn positie in de kleurenprintmarkt te versterken. Lexmark heeft een sterke positie opgebouwd in deze markt, met name op het gebied van A4-formaat printers. Volgens de verklaring van Xerox liggen hier aanzienlijke groeikansen, aangezien de markt voor A4-kleurenprinting nog steeds groeit. Bovendien biedt de overname mogelijkheden voor verdere expansie in Azië.

De gecombineerde organisatie zal meer dan 200.000 klanten bedienen in 170 landen en beschikt over 125 fabricage- en distributiecentra in 16 landen. “Onze overname van Lexmark brengt twee toonaangevende bedrijven in de sector samen met gedeelde waarden, complementaire sterktes en een diepgaande toewijding aan het verder ontwikkelen van de printindustrie, om zo één sterkere organisatie te creëren”, reageert Xerox-CEO Steve Bandrowczak.

Door de activiteiten te combineren ontstaat er ook een geïntegreerd merk voor de manufacturing, distributie en levering van printing. Bovendien verwachten ze samen meer winstgevende groei te realiseren.

Eigenaren van Lexmark

Lexmark is al jarenlang een leverancier van Xerox, maar het bedrijf heeft in de afgelopen jaren meerdere eigenaren gehad. Zo werd Lexmark eerder overgenomen door Chinese investeerders voor 3,6 miljard dollar, en later door de bekende IT-investeringsmaatschappij Thoma Bravo. Met Xerox als nieuwe eigenaar komt Lexmark nu in handen van een bedrijf dat volledig actief is binnen de printsector.

Xerox zal de overname financieren via een combinatie van cash en leningen. De afronding van de transactie wordt verwacht in de tweede helft van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante autoriteiten.

