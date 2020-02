Schneider Electric kondigt oplossingen voor smart offices aan

Schneider Electric heeft een reeks flexibele digitale diensten aangekondigd voor moderne en slimme kantoren, genaamd EcoStruxure Workplace Advisor. EcoStruxure Workplace Advisor moet met gebruik van real-time data vanuit draadloze sensoren flexibele werkplekken faciliteren, de gezondheid van medewerkers verbeteren en facility-diensten effectief beheren.

Hiermee wil Schneider Electric niet alleen voordelen bieden voor gebouwbeheerders en facility managers, maar ook voor een nieuwe generatie op de werkvloer, die volgens het bedrijf vraagt om comfort en een naadloze werkervaring.

Met bezettingsanalyses moeten gebruikers inzicht krijgen in vrije bureaus, kantoren, vergaderruimtes en andere voorzieningen op basis van real-time data. Gebouwbeheerders kunnen op die manier de ruimtebehoeftes vaststellen en de indeling van flexibele en vaste werkplekken zo aanpassen dat die aansluit bij het daadwerkelijke gebruik van de ruimtes. Hiermee kunnen medewerkers beschikbare ruimtes op elk moment zien.

Verder is er geolocatie en navigatie, wat een mobiele navigatieapp omvat. Dit laat medewerkers snel zien waar collega’s, werkplekken, vergaderruimtes en voorzieningen te vinden zijn. Ook biedt de app een digitale plattegrond die altijd up to date is. Hierdoor moet, opnieuw, de productiviteit van medewerkers verhoogd worden, tijd bespaard worden en frustratie voorkomen worden.

Gezondheid van werknemers

Verder moeten gezondheidsanalyses het welzijn van gebruikers van gebouwen helpen verbeteren, en hun productiviteit helpen verhogen. Dit gebeurt door het actief monitoren van de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2, evenals het geluid, licht en vluchtige organische stoffen. Een zogenaamde Comfort Score van het pand moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om ruimtes aan te wijzen met terugkerende comfortproblemen, aangezien die een slechte invloed hebben op de werkomgeving.