Bing toch geen standaardzoekmachine bij Office 365-klanten

Microsoft was voornemens om het installatiepakket van Office 365 ProPlus zo aan te passen dat er standaard een Chrome-extensie geïnstalleerd zou worden bij gebruikers om Bing de standaardzoekmachine te maken. Microsoft ziet daar nu toch vanaf.

Microsoft heeft voor alle Office 365-klanten een installatiepakket ontwikkeld, waarmee eenvoudig alle Office-applicaties geïnstalleerd kunnen worden. Denk aan Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, etc. Het bedrijf was voornemens om aan dit pakket ook een Chrome-extensie toe te voegen die de standaard zoekmachine aanpast naar Bing, Microsoft zijn eigen zoekmachine.

Het zou nog wel mogelijk zijn om de zoekmachine aan te passen, oftewel terug te zetten op Google, wat de meeste gebruikers prefereren. Na een stormvloed aan kritiek heeft Microsoft toch maar afgezien van deze Chrome-extensies en blijft alles zoals het was.

Standaard zal de Chrome-extensie dus niet worden geïnstalleerd, wel krijgen Office 365-beheerders de mogelijkheid om een optie in te schakelen om de browserextensie wel standaard mee te leveren. Bedrijven die hun werknemers willen dwingen om Bing te gebruiken, dat kan nu. Wel alleen via apparaten die gebruik maken van Azure Active Directory, dus (helaas) nog niet bij kleine bedrijven.

Microsoft zal nog meer plannen in de toekomst bekendmaken rond deze browserextensie, maar is niet duidelijk wat we hierbij moeten verwachten. Wellicht dat er voor bedrijven in de toekomst een korting in het verschiet ligt als ze Bing uitrollen binnen hun organisatie. We houden het in de gaten.

