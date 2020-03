Logitech breidt portfolio uit met Zone Wired Headset

Logitech heeft recentelijke de Zone Wired Headset aangekondigd. Met deze nieuwe headset wil het bedrijf een compleet aanbod op de markt neerzetten van zowel draadloze als bekabelde headsets.

Met de Zone Wired Headset focust het bedrijf voornamelijk op de persoonlijke werkomgeving en zouden gebruikers meer flexibiliteit hebben om de oplossing te kiezen die het beste past bij de individuele omgeving.

UC en Certified Microsoft Teams

De nieuwe headset wordt uitgebracht in zowel een Unified Communications (UC) als Certified Microsoft Teams versie en is compatibel met de draadloze variant van het apparaat, de Zone Wireless. Daarnaast kan de Zone Wired gebruikt worden met verschillende populaire videoconferentie applicaties, zoals Zoom en Microsoft Teams.

Phillippe Depallens, General Manager of Personal Collaboration bij Logitech, geeft aan dat het bedrijf zich in het verleden heeft gefocust op kleine, middelgrote en grote vergaderruimtes. Nu wil Logitech een categorie van producten aan het portfolio toevoegen gericht op de persoonlijke werkomgeving. Deze producten moeten een volledige ervaring bieden op het gebied van onderlinge samenwerking op afstand, of dat nu met audio, webcams of beide is.

Premium audio drivers en microfoon

Zo komt de Logitech Zone Wired met een webcambundel om de persoonlijke werkomgeving volledig te maken. Daarnaast zou de headset uitgerust zijn met premium audio drivers om een betere kwaliteit te bieden met betrekking tot oproepen en conversaties.

Voor Microsoft Teams open office omgevingen is het apparaat uitgerust met een premium microfoon, welke automatisch het geluid van conversaties in de omgeving minimaliseert. De Microsoft Teams versie van de Zone Wired is ook uitgerust met een unieke Teams UI oplossing en een in-line knop om onder andere conversaties met een enkele druk te kunnen beantwoorden en Cortana voice skills te gebruiken. Verder is er een in-line controller om audio efficiënt te kunnen pauzeren, afspelen of dempen.

De Logitech Zone Wired zal beschikbaar zijn in de lente van 2020 en komt met een vanafprijs van omgerekend 120 euro.