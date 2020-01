Lenovo onthult 8 inch ThinkSmart View voor Microsft Teams-meetings

Lenovo presenteert op de Consumer Electronics Show in Las Vegas de ThinkSmart View. Het compacte ‘personal business communications’ apparaat is uitsluitend bedoeld voor het uitvoeren van meetings in Microsoft Teams.

De ThinkSmart View is letterlijk niet veel meer dan een 8 inchscherm, camera, microfoon en een luidspreker. Het heeft een vergelijkbare vormfactor als het Lenovo Smart Display voor de Google Assistant, maar is bedoeld om vanaf eender waar aan Microsoft Teams-vergaderingen deel te nemen.

Het apparaat draait Android op een Qualcomm APQ8053-SoC, en voert daarop uitsluitend de Microsoft Teams IP Phone-app uit. Lenovo positioneert de ThinkSmart View voor use-cases “van privé- en thuiskantoren tot gedeelde werkplekken en gemeenschappelijke ruimtes tot privacybooths”.

Afhankelijk van de ruimte waar je je bevindt, kan je de luidspreker van de ThinkSmart View gebruiken, of een bluetooth-headset koppelen. Het apparaat beschikt verder over een ingebouwd cameraschuifje, om de webcam af te dekken wanneer die niet in gebruik is, en laat zich vergrendelen via een pincode.

Persoonlijke gebruik

De ThinkSmart View is duidelijk bedoeld voor persoonlijk gebruik, waardoor we ons de vraag stellen wat de meerwaarde is tegenover een laptop. “In combinatie met een pc kan ThinkSmart View worden gebruikt voor spraak- en video-oproepen, het bekijken van content en meer, waardoor de pc vrij wordt gemaakt voor het maken van notities en ander werk”, luidt het antwoord van Lenovo.

De ThinkSmart View wordt momenteel getoond op de Consumer Electronics Show in Las Vegas en komt deze maand beschikbaar voor een adviesprijs van 349 dollar. Voor 449 dollar krijg je er ook nog een ThinkPad X1 ANC Bluetooth-headset bij.

ThinkSmart Manager

Samen met het vergaderapparaat lanceert Lenovo ook de ThinkSmart Manager-software voor het beheer van ThinkSmart-apparaten. De software laat toe om toestellen vanop afstand te deployen, beheren, configureren, updaten en troubleshooten. Een centrale console levert realtime statusupdates van alle apparaten en gebruiksstatistieken.

Lenovo begon in 2018 met zijn push in het smart office. Naast de nieuwe ThinkSmart View lanceerde het eerder ook al hardware voor Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms. Via Smart Office Professional Services helpt het bedrijven bovendien met de implementatie van dergelijke oplossingen.