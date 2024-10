Hands-on: Logitech POP Icon Keys — stil, stug en stijlvol

Vandaag onthult Logitech de nieuwe POP Icon Keys. Het toetsenbord is de opvolger van de POP Keys, maar deze keer niet mechanisch. Is de stillere, slankere versie ook aan te raden?

De POP Icon Keys is dus de niet-mechanische opvolger van de POP Icon, maar in ruil daarvoor krijgt de gebruiker een 30 euro lagere adviesprijs (59,99) en relatief muisstil gebruik.

Comfortabel

Over muizen gesproken: de POP Icon-serie kennen we al door de POP Icon Mouse van Logitech. Gelukkig is het kwaliteitsniveau een stuk hoger bij het toetsenbord dan bij de muis. Voor grote handen is die muis een no-go. Hetzelfde geldt allerminst voor het toetsenbord: het is duidelijk een slag groter dan bijvoorbeeld Logitech’s K380, een populair handzaam toetsenbordje.

De toetsen voelen relatief groot aan, mede door de “squircle”-vorm, een design dat we kennen van app-icoontjes op iOS-apparaten. Het is ietsje concaaf, in tegenstelling tot de platte cirkels op de POP Keys. Logitech zelf spreekt over een “gedurfd ontwerp”, ook door de creatieve kleurstelling (met vier kleuropties) en programmeerbare knoppen.

Geen actie nodig

Deze extra knoppen bevinden zich aan de rechterzijde van het toetsenbord. Voor muscle memory met de Enter-knop kan dit aanvankelijk wat lastig zijn. Hoe dan ook zijn ze instelbaar via de Logi Options+-software. Standaard suggereren de icoontjes verschillende werkmodi: work mode, break mode, social mode en help mode. Zelf hadden we er geen behoefte of boodschap aan, maar dit vergt wellicht meer gewenning. Extra knoppen zijn hoe dan ook gewenst.

In tegenstelling tot sommige andere Logitech-producten heeft de drang naar duurzaamheid niet de premium indruk getemperd. Logitech legt zelf uit dat het de juiste mix van duurzaam en sterk heeft opgezocht. Het is voldoende rigide en overleeft een redelijk vriendelijke flextest zonder problemen.

Duurzaam geldt ook voor een ander aspect: de batterijduur. Met de meegeleverde batterijen zou een gebruiker zo’n 36 maanden vooruit kunnen. Voor de luie rekenaars: dat is 3 jaar.

Conclusie

Al met al is de Logitech POP Icon Keys een zinnige toevoeging aan het brede aanbod aan toetsenborden. Afgezien van wat onnodigheden is hier gekozen voor een slimme afslanking en prijsreductie. De niet-mechanische toetsen klikken prettig en maken vooral weinig kabaal. Voor de adviesprijs is de Logitech POP Icon Keys een logische keuze voor op kantoor of in eigen huis.

