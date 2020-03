Sharp en NEC slaan handen ineen voor 8K UHD-displays met 5G

Het Japanse elektronicaconcern Sharp en de eveneens Japanse telecomnetwerk- en overige elektronicaleverancier NEC hebben onlangs gezamenlijk een joint venture opgericht. Dit gezamenlijke bedrijf gaat zich in de nabije toekomst vooral richten op het leveren van Ultra HD-displays die beschikken over 5G-connectiviteit.

Concreet bestaat de nu aangekondigde joint venture eruit dat het huidige NEC Display Solutions per 1 juli dit jaar een onderdeel wordt van het Sharp-concern. Binnen het samenwerkingsverband behoudt NEC 34 procent van de aandelen zijn display-afdeling en draagt 66 procent over aan Sharp. Het bedrag voor deze aandelenoverdracht is niet bekend gemaakt.

8K UHD in combinatie met 5G

De joint venture schermen gaat schermen en displays leveren met 8K UHD-resolutie met 5G-connectiviteit voor uiteenlopende diensten. Denk daarbij aan schermen, die niet alleen voor visualisatietoepassingen kan worden ingezet, maar bijvoorbeeld ook voor digital signage. Ook willen zij hierbij diensten met toegevoegde waarde gaan leveren.

Daarnaast zijn veel eindgebruikers voor hun visuele toepassingen steeds meer afhankelijk van streamingdiensten. Met 5G kunnen deze diensten hun content sneller, zonder noemenswaardige latency met hoge capaciteit en met een zeer hoge UHD-kwaliteit overal en altijd afleveren.

Verwachtingen

Beide partijen geven aan dat de joint venture is opgericht omdat de diensten elkaar goed aanvullen. Bovendien moet de samenwerking ertoe leiden dat beide bedrijven hun economische activiteiten verder kunnen uitbreiden, hierdoor kunnen groeien en een stijgende verkoop tegemoet kunnen zien. De huidige NEC display-producten zullen onder hetzelfde merk door de joint venture worden gemaakt.