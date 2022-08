NEC en Fortinet brengen gezamenlijke oplossingen op de markt om communication service providers (CSP’s) veilige 5G-netwerken te bieden.

De komst van 5G zorgt ervoor dat het dataverkeer over de netwerken van operators sterk toeneemt en dat zij de architectuur flink moeten aanpassen. Vooral als het gaat om het beveiligen van dit dataverkeer. Daarbij moeten ze geen concessies doen aan klantenervaring. Het vereist volgens NEC en Fortinet een compleet end-to-end security-ontwerp en duidelijke beschermingsmaartregelen.

Samenwerking NEC en Fortinet

NEC en Fortinet komen daarom nu met gezamenlijke 5G-oplossingen die zeer veilige 5G-netwerken voor CSP’s moet realiseren. Hierbij levert Fortinet security-oplossingen als de hyperscale FortiGate-firewall en aanverwante klantgeorienteerde en carrier-grade-diensten.

Denk daarbij ook aan automatiseringsfunctionaliteit en door AI ondersteunde threat intelligence. Deze oplossingen moeten alle domeinen en lagen binnen de complexe 5G-netwerkomgevingen van operators van de beste security voorzien.

NEC biedt binnen de samenwerking zijn professionele diensten voor de telecomindustrie en vooral rond carrier-grade en duurzame netwerkfunctionaliteit voor 5G-netwerken. De netwerkspecialist gaat binnen de samenwerking vooral de security-oplossingen van Fortinet gebruiken voor de telecomdiensten die het operators levert.

Bovendien biedt NEC zijn technologische kennis aan uit andere samenwerkingsverbanden en ecosystemen uit de NEC Centers of Excellence (CoEs) en NEC Open Networks-omgevingen. Dit biedt operators een open suite producten voor veilige netwerken.

Meer inzicht

De gezamenlijke oplossingen zorgen ervoor dat operators meer inzicht krijgen in eindgebruikers, applicaties en bedreigingen via een enkele omgeving. Zowel voor bekende bedreigingen als onbekende voor 5G-omgevingen. Daarnaast gaan beide partijen flink samenwerken op de terreinen van RAN-technologie, mobiele roaming, GiLAN/N6-technologie en cloudgebaseerde security voor telecom/edge-omgevingen. Het is onbekend wanneer de eerste producten op de markt komen.

