Office 365 gaat over in Microsoft 365, AI-features aangekondigd

De naam die boven Office 365 staat, zal vanaf 21 anders zijn, zo laat Microsoft vandaag weten. Onder de naam Microsoft 365 zullen consumenten nog steeds de functionaliteiten van Office tot hun beschikking hebben, maar wel met de toevoeging van enkele AI-features.

Met de toevoeging van de AI-features in Office zou het voor consumenten makkelijker moeten worden om snel een document klaar te krijgen. In Word betekent dat de introductie van een verbetert hulpmiddel dat aanwijzingen geeft op het gebied van gebruikte grammatica, spelling en bepaalde schrijfstijlen. Daardoor zou de leesbaarheid van zinnen verbeterd moeten worden. Daarnaast checkt de hulp, genaamd Editor, ook of bepaalde delen van een document al eerder in het document zijn geschreven, om dubbele informatie te voorkomen.

Vooralsnog zal alleen Word de Editor-functie bevatten, in de toekomst moet het hulpmiddel ook beschikbaar worden gemaakt voor de webversie van Outlook en als browserplugin voor Google Chrome en Microsoft Edge. Waar de assistent van Word een nieuwe toevoeging is, had PowerPoint (onderdeel van Office) een dergelijke functie al in de vorm van Presenter Coach. Deze krijgt wel een update mee waardoor sprekers tips krijgen om een monotone opsomming van hun presentatie te voorkomen. Het uitrollen van Microsoft Editor zal vanaf vandaag beginnen, met de verwachting van Microsoft zelf dat alle gebruikers tegen het einde van april toegang tot de functie hebben: dat zal dan weer samenvallen met de omdoping van Office 365 tot Microsoft 365.

Zakelijke versies

Ook Office 365 for business zal vanaf dan Microsoft 365 gaan heten. Één van de pakketten heet al zo (het duurste), maar ook de pakketten die nu nog Office 365 heten zullen van naam veranderen. Het is niet precies duidelijk of de AI-functies daar ook deel van gaan uitmaken, of dat het bij de business-versies echt alleen om een naamsverandering gaat.