Microsoft-patent ontdekt voor mobiel apparaat met derde scherm

Microsoft werkt mogelijk aan een smartphone of tablet met een derde scherm. Dat blijkt uit een patent dat recent opdook met de titel ‘ Apparaat met scherm aan scharnier dat gekoppeld is aan andere schermen’. Dit kan betekenen dat de Surface Duo en Surface Neo een opvolger krijgen met een derde scherm.

Waar andere fabrikanten vol inzetten op vouwbare schermen, zet Microsoft in op apparaten met een dubbel scherm. De Surface Duo is een smartphone met twee schermen die openklappen als een boek. De smartphone krijgt een versie van Android als besturingssysteem.

De Surface Neo is een slag groter en moet als laptop kunnen dienen. Hierop komt een speciale versie van Windows 10 te staan die verschillende dual-screen applicaties moet ondersteunen. Het verschil in besturingssysteem moet ook het verschil in gebruik benadrukken. De Neo is echt bedoeld als laptop en de Duo wordt als smartphone verkocht.

De Surface Neo en Surface Duo moeten eind 2020 op de markt komen. Het is daarna afwachten wat Microsoft gaat doen met het nieuwe patent voor een derde scherm. Het is goed mogelijk dat de opvolger van een van de apparaten er een scherm bij krijgt.