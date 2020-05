Microsoft voorkomt ‘allen beantwoorden’-storm met Office 365-update

Om te voorkomen dat een grote hoeveelheid gebruikers binnen een bedrijf een mail ontvangen vanwege de ‘reply all’-functie, introduceert Microsoft in Office 365 een feature die zo’n storm blokkeert. Medio vorig jaar werd de functie aangekondigd.

Met de feature hoopt Microsoft vooral grote organisaties tegemoet te komen, waarbij het versturen van een ‘allen beantwoorden’ dezelfde mail aan duizenden collega’s voorlegt. Mocht dat vanaf nu gebeuren, dan wordt een dergelijke mail automatisch tegengehouden en krijgt de verzender een melding.

Detecteert het systeem tien ‘allen beantwoorden’-verzendingen aan meer dan vijfduizend adressen binnen één uur, dan wordt de mail automatische gemarkeerd als zijnde ‘tijdelijke geblokkeerd’. Vervolgens is het vier uur lang niet mogelijk om nog een poging te wagen.

Microsoft meent de feature in eerste instantie ui te trollen met de bedoeling grote organisaties te helpen een storm aan mails te voorkomen, in de toekomst moet de daarmee verkregen feedback worden gebruikt om de functie te verbeteren. Vooralsnog is het ook niet mogelijk voor beheerders om de functies handmatig aan te passen, in de toekomst moet dat wel mogelijk worden. Zo kunnen beheerders de grens van mails zelf instellen (en dus ook voor kleinere organisaties werkend maken), net als het verkorten of verlengen van de duur van een tijdelijke ban op reacties in een emailgesprek.