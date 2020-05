Microsoft brengt Windows 10 mei-update voor ontwikkelaars uit

De mei 2020-update van Windows 10, ook wel versie 2004 genoemd, is uitgerold voor developers in het Microsoft Developer Network. De update (build 19041) komt waarschijnlijk pas eind deze maand beschikbaar voor reguliere consumenten.

Microsoft rolt grotere updates al geruime tijd eerst naar OEM’s uit, daarna developers en vervolgens naar consumenten. Tussen die fases zit meestal enkele weken tijd, in het geval van de 2004-versie van Windows 10 zat er slechts een week tussen het uitrollen voor OEM’s en ontwikkelaars. De verwachte uitroldatum voor consumenten ligt op 28 mei.

Met de nieuwe versie wordt een aantal bugs gefixt, met daarnaast de introductie van een aantal features. Onder andere ondersteuning voor Windows-subsystemen voor Linux 2 en het kunnen maken van Host Apps vallen onder de feature releases. Met laatstgenoemde wordt het mogelijk om een app aan te wijzen als host, maar wel onafhankelijk daarvan componenten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal het ook mogelijk worden om setup files te downloaden vanuit de cloud in plaats van deze enkel te verkrijgen middels een lokale installer.

Tot slot zal de bestaande functie van het automatisch heropenen van bepaalde apps na een herstart van de computer worden uitgebreid, waardoor meer applicaties de optie krijgen om hersteld te worden.

Gelijktijdig met het uitrollen van Windows 10 2004 is er al een reeks nieuwe features voorgelegd aan een aantal betatesters in het Windows Insider Program. Volgens ZDNet zullen die (alhoewel het nog niet duidelijk is of deze allemaal worden meegenomen) in een kleinere, aanvullende update worden uitgerold.