HP komt met nieuwe pc’s voor thuiswerken

HP introduceert nieuwe hardware ontworpen voor mensen die vanuit huis werken. De nieuwe apparatuur omvat notebooks, mobiele workstations en monitors.

De fabrikant introduceert verschillende nieuwe notebooks waaronder de EliteBook 805-serie, EliteBook 800 G7-serie en de EliteBook x360 803 G7. HP beweert dat de nieuwe 805-serie de langste accuduur heeft van alle op AMD gebaseerde laptops, zonder daarbij exacte details over de batterij te delen. In de meeste gunstige situatie zou de accu tot 24 uur meegaan. Daarnaast is de 805-serie erg dun en licht. Deze serie maakt gebruik van AMD’s nieuwe Ryzen PRO 4000 Mobile processors. De nieuwe EliteBook x360 803 G7 draait overigens op Intel en is uitgerust met 4×4 LTE-antennes.

HP ZBook Firefly

Ook introduceert HP de HP ZBook Firefly 14 en 15. Deze mobiele workstations zijn zowel lichter als kleiner dan de vorige generaties en voor het kleine formaat hebben ze veel vermogen. Een andere nieuwe functie van de Firefly’s is het gebruik van ‘HP Z predictive algorithms’ om de gebruikerservaring te verbeteren.

EliteDesk

De nieuwste desktops in de EliteDesk 800-serie bevatten een verbeterde behuizing met extra flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden. Ook bevat de computer low blue light-functionaliteit en een anti-glare display.

Deze productlijn wordt aangevoerd door de EliteOne 800 All-in-One G6 PC, samen met de Collaboration All-in-One G6 geïntegreerd met Zoom Rooms. Deze computer heeft standaard Zoom Rooms ingebouwd en bevat een vingerafdrukscanner.

Verder claimt HP dat het bedrijf met de nieuwe E-Series monitors de wereldprimeur heeft op het gebied van Low blue light. Volgens de fabrikant staat die functie bij deze monitors altijd aan waardoor onze ogen niet meer zoveel te lijden hebben van het felle, blauwe licht.