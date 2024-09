HP introduceert EliteBook X-laptop met 55 TOPS en 2-in-1 AI-pc’s

Tijdens HP Imagine introduceert HP wederom nieuwe AI-pc’s. De eerste HP EliteBook X valt het meest op als “krachtigste next-gen AI business notebook” bedoeld voor professionals met hoge eisen.

De belofte rondom de EliteBook X draait om prestaties. HP ontwikkelde zelf een architectuur om de 64 GB aan LPDDR5x-geheugen op 8.000 Mbps te draaien. Dit om, hoe kan het ook anders, AI-workloads optimaal te draaien. De AMD Ryzen Pro-processor aan boord is een stap verder dan de opties van Intel en Qualcomm dankzij een NPU met 55 TOPS. 40 Watt aan TDP biedt samen met twee ventilatoren volgens HP genoeg om koelte en stilte te combineren met prestaties.

Een ander aspect dat de EliteBook X kenmerkt, is de aandacht voor security. Opnieuw liegt de belofte van HP er niet om: “quantum hack protection” wordt geleverd dankzij HP Wolf Security. Opvallend is dat security wordt ge-offload naar de NPU, zoals ook Trend Micro tegenwoordig kan doen met hun e-mailsecurity-aanbod. Hoewel ook de webcam bijvoorbeeld AI-gedreven is op de EliteBook X, blijkt andermaal dat veiligheid de NPU het meest benut.

Innovatie is ook aanwezig als het om de materialen gaat. De koelplaat wordt van ten minste 50 procent gerecycled koper gemaakt, terwijl 20 procent van de schermomranding hergebruikte bakolie (!) bevat. De prijs is nog onbekend, maar zal vermoedelijk aan de hoge kant van de HP-lijn zitten.

HP OmniBook Ultra Flip voor freelancers en creatievelingen

Een ander nieuw product vanuit de HP-koker is de HP OmniBook Ultra Flip 14-inch, tevens gedefinieerd als een “next-gen AI-pc”. Klaarblijkelijk is dit model voornamelijk bedoeld voor freelancers en creatievelingen. Een ultradunne, volledig vouwbare vormfactor wordt vergezeld door een 3K OLED-scherm.

Hier heeft HP gekozen voor de nieuwste generatie Intel-chips, te weten Core Ultra 200. De belofte van 20 uur aan batterijduur staat bij dit model centraal. Verder is opnieuw duurzaamheid van groot belang voor HP, met 90 procent gerecycled metaal, 50 procent post-consumer plastic en certificaten voor belangrijke klimaat- en energiemaatstaven.

Andere innovaties

Het portfolio aan nieuwe HP-producten is breed. Nieuwe monitoren vanuit de HP Series 5 Pro-lijn verschijnen bijvoorbeeld in november, terwijl een grote reeks aan conferencing-oplossingen van Poly tevens de komende maanden verschijnt. Z by HP Boost pakt intussen het GPU-tekort aan door het delen van GPU-resources te vergemakkelijken. HP-workstations en laptops kunnen binnen organisaties gelden als “creation centers”, zelfs voor gebruikers die niet in de buurt zijn. Feitelijk is het een alternatief voor cloud computing, maar opgebouwd uit de eigen bestaande hardware-vloot.

Lees ook: “Iedere organisatie kan iets met een AI-pc”, maar wat precies?