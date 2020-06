‘Banengroei in AI als gevolg van coronavirus vertraagd’

De groei van AI-banen vertraagt als gevolg van het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van LinkedIn, dat de door de coronacrisis meest getroffen sectoren in kaart bracht.

LinkedIn vergeleek data van tien weken voor de uitbraak van het coronavirus en tien weken erna. Uit het onderzoek bleek dat werkgevers minder vaak zochten naar nieuwe werknemers op AI-gebied en dat werkzoekenden minder interesse hadden in banen op het gebied van AI. In de tien weken na de uitbraak blijkt dat hoewel de vraag naar werknemers en de vraag naar sollicitaties nog steeds groeit, het percentage wel minder hoog ligt dan voor het coronavirus.

Vacatures voor banen in de AI-industrie stegen voor het coronavirus 14 procent ten opzichte van vorig jaar, maar zakten naar 4,6 procent gedurende het coronavirus. Sollicitaties stegen voor de uitbraak met 50,8 procent ten opzichte van vorig jaar, maar dit percentage zakte na de uitbraak naar 30,2 procent.

Geen reden tot paniek

Volgens LinkedIn is het aantal AI-vacatures op het platform met 8,3 procent gestegen gedurende de tien weken na de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten, vergeleken met de rest van de vacatures op LinkedIn. Sollicitaties zijn wel met 14,1 procent gezakt. Dit kan betekenen dat werkzoekenden nu iets voorzichtiger zijn.

Volgens LinkedIn hoeven deze recente bevindingen geen impact te hebben op de algemene groei van AI. Wereldwijd gingen verschillende gebieden in lockdown en bedrijven hadden moeite om het thuiswerken te faciliteren. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat in deze roerige tijden minder mensen worden aangenomen.

Groei

In een onderzoek van IDC wordt geschat dat dit jaar werk in AI wereldwijd met 16 procent (tot 969.000 werknemers) zou kunnen stijgen als gevolg van een grotere vraag naar AI-werknemers omdat bedrijven te maken hebben met de gevolgen van de pandemie. Bovendien verwacht IDC dat op het eind van dit jaar 50,7 miljard dollar (44,7 miljoen euro) wordt uitgegeven aan AI, een stijging van 32 procent ten opzichte van vorig jaar.