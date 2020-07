Lenovo komt met nieuwe workstation ThinkStation P620

Lenovo onthult de nieuwe ThinkStation P620, een single-socket workstation met de nieuwe Ryzen Threadripper Pro-CPU van AMD. Deze Thinkstation is daarmee de eerste 64-core workstation op de markt.

De Threadripper Pro-CPU biedt snelheden tot 4 GHz, bevat 128 PCIe-lanes en acht geheugenkanalen. Naast de krachtige CPU biedt de ThinkStation P620 ook flexibele GPU-configuraties, die twee Nvidia Quadro RTX 8000 of vier RTX 4000 grafische kaarten ondersteunen.

De ThinkStation P620 wordt geleverd met maximaal 1 TB aan geheugen en 20 TB aan opslagruimte. Het zou tevens het enige PCIe Gen 4-workstation zijn, en biedt twee keer zoveel bandbreedte als PCIe 3.0. Het ontwerp van de CPU zorgt ook voor hogere thermische eisen. Op dat gebied heeft Lenovo samengewerkt met AMD om een op maat gemaakte koelplaat te bouwen om aan deze eisen te voldoen.

Extra functies

Met de nieuwe CPU van AMD krijgen klanten ook securityfuncties als AMD Secure Processor, de feature die code controleert voordat deze wordt uitgevoerd, en AMD Memory Guard voor volledige geheugenencryptie. De CPU wordt ook geleverd met AMD PRO Manageability die mogelijkheden zoals updates en reparaties op afstand mogelijk maakt.

Volgens Jenni Ramsay, Lenovo Worldwide Product Manager, is de nieuwe ThinkStation P620 met de AMD Ryzen Threadripper Pro-CPU ideaal voor bedrijven die een krachtig systeem nodig hebben. Denk hierbij aan game-ontwikkelaars en engineers. “Als we kijken naar alle verschillende soorten industrieën, zien we dat projecten steeds groter en complexer worden en de hoeveelheid data die we nu daadwerkelijk verwerken en produceren ligt nu veel hoger.”