Windows 10-bug meldt ten onrechte probleem met de verbinding

Sinds de mei 2020-update van Windows 10 hebben gebruikers van Windows 10 2004 last van een bug. Het is gelukkig een onschuldig exemplaar, want deze foutmelding geeft aan dat er geen internetconnectie is. Ondertussen is die er echter wel en werkt alles naar behoren.

Niet alle gebruikers schijnen last van deze melding te hebben, maar de bug is meerdere malen bij Microsoft gemeld. Inmiddels geeft het IT-bedrijf aan dat het inderdaad om een bug gaat. Het schrijft op Technet: “Network Connectivity Status Indicator (NCSI) taskbar icon may report “no internet” on Windows 10 2004 devices that DO have internet access”.

‘Geen internet’ voor Windows 10

Oftewel: “Het taakbalkicoon van de netwerkconnectiviteit-statusindicator (NCSI) kan aangeven dat er ‘geen internet’ is op Windows 10 2004-toestellen die WEL internetconnectie hebben.” Het geeft vervolgens de hierboven genoemde situatie weer en zegt dat het op dit moment door Microsoft wordt onderzocht.

Vrij onschuldig, zeker vergeleken met de Windows 10-bug die er eerder dit jaar voor zorgde dat de Office-programma’s en Microsoft Teams niet naar behoren functioneerden. Het bleek door de februari-update van Windows 10 te zijn ontstaan. Toestellen met VPN of een handmatig geconfigureerde proxy hadden geen of een zwakke internetverbinding.

Vooral het wisselen tussen VPN en directe verbinding zou dit in de hand werken. Iets dat vooral merkbaar is in een samenwerkingsplatform zoals Microsoft Teams. Vooral het videoconferentiegedeelte vraagt vaak wat meer van een internetverbinding en juist die tool wordt door de pandemie meer gebruikt dan ooit tevoren. Deze bug is inmiddels opgelost, maar de vrij onschuldige die nu is gemeld dus nog niet. Hopelijk werkt hij, als hij er is, beter dan een eerdere bugfix die Microsoft dit jaar uitbracht.