Voor een bedrag van 575 miljoen dollar (489 miljoen euro) neemt Zebra Reflexis Systems over. Dit werd bekendgemaakt bij de cijfers over het tweede kwartaal van Zebra. Het doel is om met deze acquisitie meer invloed te krijgen in vier sectoren: retail, hospitality, banken en food.

Zebra helpt andere organisaties met software-oplossingen. Het biedt een breed pakket met zowel oplossingen voor het beheren en traceren van voorraad, de efficiëntie van de supply chain en de winkelervaring. Dat doet het door data in te zetten en te werken met software die specifiek voor een bepaalde branche is gemaakt. Zebra is al actief in onder andere de transport en logistiek, gezondheidszorg en productie. Het is actief in meer dan 100 landen en opereert vanuit Amerika.

Zebra en de pandemie

Door de pandemie heeft Zebra zijn business iets moeten wijzigen. Het zet zich nu vooral in om te zorgen dat collega’s op afstand goed kunnen samenwerken. Daarbij kan Reflexis ze goed helpen. Het was al een partner van Zebra, maar nu kan het volledig voor Zebra gaan werken. Reflexis heeft een taakbeheeroplossing met de optie om roosters te maken en andere planningen. Daarnaast maakt de oplossing veelvuldig gebruik van kunstmatige intelligentie om nog beter te kunnen plannen en analyseren.

Reflexis’ oplossingen worden waarschijnlijk dieper geïntegreerd in de Prescriptive Analytics-, Workforce Connect- en SmartCount-apps van Zebra. Reflexis had in 2019 een omzet van 66 miljoen dollar. Zebra had het tweede kwartaal van 2020 een omzet van 956 miljoen dollar. Echter merkt het wel dat de pandemie zijn uitwerking heeft op de cijfers: het verwacht in het derde kwartaal 3 tot 7 procent minder goed te presteren dan vorig jaar.