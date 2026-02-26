Anthropic neemt Vercept over om computer use Claude te optimaliseren

Anthropic heeft Vercept overgenomen om de computer use-mogelijkheden van Claude verder te versterken. Computer use is een term die Anthropic gebruikt voor AI die met de user interface van een computer omgaat zoals een mens. Daardoor snapt de AI het scherm en kan die taken uitvoeren voor de gebruiker.

Vercept moet Claude helpen met complexe interacties in live applicaties. Vercept werd in 2024 opgericht met een visie: AI echt nuttig maken voor complexe taken vereist het oplossen van moeilijke problemen rondom perceptie en interactie.

Van 15 naar 72,5 procent op OSWorld

Computer use stelt Claude in staat om multi-step taken uit te voeren in live applicaties, op de manier waarop een persoon achter een toetsenbord dat zou doen. Dat betekent dat de AI problemen kan oplossen die onmogelijk zijn met alleen code. De recente vooruitgang spreekt voor zich: op de OSWorld-benchmark voor computer use gingen de Sonnet-modellen van onder de 15 procent eind 2024 naar 72,5 procent vandaag.

Claude Code 2.1.0 richt zich op autonome softwareontwikkeling, waarbij ontwikkelaars taken kunnen uitvoeren via de terminal en AI-agents kunnen besturen voor complexe workflows. Sonnet 4.6 nadert inmiddels menselijke prestaties bij taken als navigeren door complexe spreadsheets en het invullen van webformulieren over meerdere browsertabs heen.

Vercept zal zijn externe product de komende weken stopzetten en zich volledig richten op het duwen van de grenzen van computer use bij Anthropic.