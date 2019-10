Zebra Technologies lanceert nieuwe Android-hardware voor retail

Zebra Technologies wil de productiviteit van retail-werknemers en de koperservaring verbeteren. Daartoe heeft het twee nieuwe apparaten toegevoegd aan zijn Android-portfolio. Ook onthulde het de SmartCount-oplossing voor scanners en een bijgewerkte versie van Workforce Connect.

Het Android-portfolio van Zebra Technologies wordt uitgebreid met de EC30 Enterprise Companion mobiele computer en nieuwe ET51/ET56 tablets.

De EC30 is een kleine mobiele computer waarmee winkelwerknemers barcodes kunnen scannen en belangrijke bedrijfstoepassingen kunnen uitvoeren. Volgens Zebra Technologies moet dit apparaat de communicatie en het taakbeheer van de medewerkers vereenvoudigen.

Daarnaast is er dus de ET51/ET56-tablet, die werknemers ook kan ondersteunen tijdens het werk. De tablet komt met enterprise-class duurzaamheid en geeft opties om gegevens te bewaren. Ook zijn er accessoires om de samenwerking, efficiënte en klanttevredenheid te verbeteren.

Workforce Connect

Niet alleen heeft Zebra Technologies nieuwe apparatuur onthuld, maar ook heeft het Workforce Connect powered by Savanna verbeterd. Die verbeterde versie wordt onder meer door de EC30 ondersteund. Workforce Connect powered by Svanna moet verbeterde samenwerking bieden via spraak- Push-To-Talk en zakelijke berichten.

Workforce Connect powered by Savanna heeft daarnaast een functie voor aangepaste werknemersprofielen. Daarmee kunnen retailers gebruikersprofielen dynamisch uploaden naar de EC30 en andere compatibele mobiele computers van Zebra Technologies.

De profielen bieden een gepersonaliseerde ervaring, die afgestemd is op de behoeften en taken van specifieke werknemers. Daarmee kan een enkel Android-apparaat dus geoptimaliseerd worden voor verschillende winkelmedewerkers.

SmartCount

Tot slot is er SmartCount, een kant-en-klare software- en scanneroplossing speciaal voor retailers. Deze oplossing geeft inzicht in fysieke voorraden, waardoor inventarisaties efficiënter en kosteneffectief worden. De inventarisaties kunnen dan ook op regelmatige basis uitgevoerd worden, zonder dat ze dagelijkse activiteiten verstoren.

SmartCount bevat bovendien analysegegevens, waardoor winkelmedewerkers direct weten welke goederen in welke winkels geteld moeten worden.