Ricoh beheert vanaf nu ook audiovisuele omgevingen op afstand

In veel bedrijven is het beheer van vergaderruimtes met audiovisuele apparatuur aan ofwel de IT-afdeling, ofwel facility. Echter zorgt de pandemie ervoor dat we niet meer traditioneel aan het werk zijn. Hierop heeft Ricoh een nieuwe bedrijfstak aangeboord: het stapt in het beheer van audiovisuele omgevingen, op afstand.

Ricoh heeft hiervoor een team van AV-specialisten om apparatuur voortdurend in de gaten te houden, te zorgen dat alles goed werkt en blijft werken en hier ook nog rapportages voor te maken. Updaten kan ook op afstand, zodat facility- en IT-afdelingen zich kunnen richten op andere taken.

Utelogy

Ricoh gebruikt hiervoor het Utelogy-platform. Ricoh heeft wereldwijde dekking, waardoor de AV-kamers internationaal kunnen worden ingezet. Normaliter is de core business van Ricoh het beheren van printers en scanners, wat wel een heel andere tak van sport is. Echter is Ricoh al in 1936 opgericht en heeft het over de jaren heen diverse vernieuwingen doorgemaakt. Dit is gezien het huidige tijdperk een goede stap: immers zijn er nog weinig mensen op kantoor om te printen.

Huib Kolen, Manager Product Marketing en Programs bij Ricoh Nederland: “Deze interessante ontwikkeling bouwt voort op onze bestaande dienstverlening voor het op afstand beheren van de print- en scanomgeving. Onze experts adviseren onze klanten over de beste manier om werkomgevingen te optimaliseren. Met onze CareFree dienstverlening bieden we klanten één vast aanspreekpunt voor IT- en AV-beheer op afstand”.

Ricoh

Ricoh biedt drie pakketten om uit te kiezen: een meer reactief pakket op verzoek, monitoring op afstand en proactive monitoring, waarbij proactief wordt gekeken of alles goed functioneert, of het energieverbruik beter kan en wat er eventueel in de toekomst voor problemen zou kunnen zorgen. Ricoh belooft dat deze oplossingen snel te implementeren zijn, wat uiteraard juist nu erg belangrijk is.