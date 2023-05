Deze week stuurde IBM-CEO Arvind Krishna de 260.000 werknemers van het bedrijf een boodschap: werken op afstand kan je carrière schaden. De topman waarschuwt werknemers dat thuiswerken hun kansen op promotie kan schaden.

De directeur bracht zijn waarschuwing over tijdens een interview met Bloomberg News. “Een people manager zijn als je op afstand werkt is gewoon moeilijk, want als je mensen managet, moet je ze af en toe kunnen zien”, zei hij deze week tijdens het interview in New York. “Het hoeft niet elke minuut. Je hoeft niet te functioneren volgens die oude ‘iedereen zit onder mijn oog’ soort regels, maar in ieder geval soms”.

Het standpunt is ironisch, aangezien IBM’s hybrid-cloud computing business direct heeft geprofiteerd van de opkomst van werk op afstand. Krishna is echter vasthoudend. Hoewel hij nog niet eist dat medewerkers naar kantoor komen, houdt hij vol dat degenen die dat niet doen het een uitdaging zullen vinden om promotie te maken, vooral in die eerder genoemde managementfuncties.

Debat over werken op afstand groeit

Bloomberg merkt op dat Krishna’s opmerkingen bijdragen aan het groeiende debat over de voordelen van werken op afstand versus werken op kantoor. Sommige CEO’s zeggen inderdaad dat vooral jongere of minder ervaren werknemers ter plaatse moeten zijn om te leren en als mentor op te treden. Andere deskundigen wijzen echter op onderzoek waaruit blijkt dat werknemers gelukkiger en zelfs productiever zijn als ze thuis werken.

Volgens gegevens van economen die werk-thuis trends volgen, beweert Bloomberg dat kantoormedewerkers 25 procent meer tijd besteden aan carrière-ontwikkelingsactiviteiten dan hun collega’s op afstand.

“Het lijkt me dat we beter werken als we persoonlijk samen zijn”, vertelde Krishna aan Bloomberg. Verder beschreef hij IBM’s terugkeer naar kantoorbeleid als “we moedigen je aan om te komen, we verwachten dat je komt, we willen dat je komt”. Hij voegde eraan toe dat managers in het bedrijf drie dagen per week op kantoor aanbevelen.

Krishna was echter onvermurwbaar: telewerkers leren niet hoe ze met een moeilijke klant moeten omgaan of hoe ze afwegingen moeten maken bij het ontwerpen van een nieuw product.

“Ik begrijp niet hoe je dat allemaal op afstand kunt doen,” zei hij.

