Google gaat in Chrome 86 phishing tegen met verkorte URL’s

Om phishing tegen te gaan zal Google met versie 86 van Google Chrome verkorte URL’s uitproberen.

Het gebruik van verkorte URL’s dook enkele maanden geleden al op in de developer channels van Google Chrome, maar in Chrome 86 zal de feature voor meer gebruikers beschikbaar worden. Naar verwachting verschijnt die versie eind deze maand.

Google selecteert voor de feature een willekeurig aantal gebruikers, die vervolgens de keuze krijgen uit twee verschillende opties. Een verkorte URL wordt altijd weergegeven (enkel het domein), maar een volledige versie als men de muis op de URL-balk houdt. Bij de andere optie wordt de URL altijd volledige weergegeven.

Chrome-users die niet zijn uitgekozen om deel te nemen aan de test, kunnen alsnog via het Dev Channel of Chrome Canary de feature uitproberen.

Volgens Google zal het experiment moeten uitwijzen of het enkel tonen van de domeinnaam zorgt voor het sneller herkennen van phishing. Een praktijk die geregeld door phishers wordt gebruikt, is het namaken van een volledige site en een website die een deel van het legitieme domein in zijn naam heeft staan. Door enkel de volledige domeinnaam te tonen, zou dat sneller opgemerkt moeten worden.

Afgezien van de test met verkorte URL’s, zal Chrome 86 ook een andere grote feature meekrijgen: het throttelen van javascript timers om de batterijduur aanzienlijk te verbeteren.