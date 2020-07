Chrome experimenteert met feature die batterijduur twee uur verlengt

Met de introductie van Google Chrome versie 86 zou de batterijduur van mobiele apparaten aanzienlijk verlengd moeten worden. De extra duur zou moeten oplopen tot wel twee uur op sommige apparaten.

De browser van Google zou middels een uitgestelde javascript wake-up timer beduidend minder stroom moeten verbruiken, zonder dat de gebruikerservaring daar minder van wordt. Door de timer in te stellen op een minuut moeten elementen als het checken van het veranderen van de scrollpositie en het analyseren van interactie met advertenties minder vaak op de achtergrond plaatsvinden.

Op de gebruikte testlaptop nam het energieverbruik met de nieuwe timer met 28 procent af, wat neerkwam op zo’n twee uur. In het scenario werden 36 willekeurige tabbladen geopend, maar was het voorste leeg. In een andere testcase werd YouTube op de voorgrond geopend (wederom met 36 tabbladen op de achtergrond), maar noteerde Google toch een extra batterijduur van zo’n dertien procent.

Google Chrome zou met het kiezen voor een dergelijke interval niet de eerste zijn die een dergelijke batterijduurverlenging introduceert. Safari maakte reeds gebruik van een wake-up timer van een minuut, maar Google wil het nét iets anders aanpakken. De timer zou pas in werking treden als er vijf minuten lang geen activiteit wordt waargenomen.

Gebruikers van Chrome 86 (nu nog in de Canary, devbuild) zouden de feature kunnen activeren middels het aanvinken van de setting in chrome://flags. Op de optie ook daadwerkelijk wordt uitgerold voor consumenten, is nog niet bekend.