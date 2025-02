Google zet AI-gedreven security automatisch aan binnen Chrome

Google heeft binnen de securityinstellingen van Chrome eindgebruikers vanaf nu standaard van AI-ondersteuning voorzien. Hierdoor worden zij beter beschermd tegen gevaarlijke websites, downloads en extensies.

Google heeft voor zijn securityinstellingen van zijn Chrome-browser al jaren de optie van ‘ Enhanced protection’. Deze moet gebruikers al goed beschermen tegen dreigingen. Onlangs is deze feature van AI voorzien, waardoor eindgebruikers verbeterde en real-time bescherming krijgen tegen gevaarlijke inhoud.

Werking van security-optie met AI

De nieuwe AI-gedreven browsersecurity geeft onder meer waarschuwingen over gevaarlijke sites, ook sites die Google zelf niet in kaart heeft gebracht. Dit is mogelijk gemaakt door meer gegevens van websites te analyseren dan de standaardbeveiligingsoptie deed. Gebruikers kunnen overigens waarschuwingen nog steeds negeren.

Daarnaast biedt de verbeterde beveiligingsoptie in Google Chrome gebruikers uitgebreide scans voor verdachte downloads, wordt de beveiliging voor zowel eindgebruikers als andere internetgebruikers verbeterd en wordt gewaarschuwd voor wachtwoorden die in datalekken worden ontdekt.

Voor de uitgebreide beschermingsoptie worden bepaalde browsegegevens naar Google Safe Browsing verstuurd. Het gaat hierbij om de URL’s van de bezochte websites, een klein gedeelte van de paginacontent, downloads, extensie-activiteit en systeeminformatie. Hierbij wordt vervolgens gecheckt of deze mogelijk schadelijk zijn.

Wanneer een eindgebruiker is ingelogd, koppelt Google deze gegevens aan de betreffende Google-account voor bescherming in Google-diensten, bijvoorbeeld om de beveiliging van Gmail te verbeteren na een security-incident.

Geen uitspraken over privacy

Volgens Google ondervinden eindgebruikers geen last van deze verbeterde door AI gestuurde security op hun apparatuur. Die worden hierdoor niet trager. Over de privacy die bij het gebruik van deze security-optie in Google Chrome komt kijken, worden geen uitspraken gedaan.

De ‘Geoptimaliseerde beveiliging’-optie met AI-ondersteuning is nu direct in Google Chrome beschikbaar. Deze optie staat standaard uit maar eindgebruikers kunnen het via het instellingenmenu van de browser aanvinken voor Windows, Android en iOS.

