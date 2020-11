‘Samsung verkoopt in VS meer smartphones dan Apple’

In het derde kwartaal van 2020 verkocht Samsung in de Verenigde Staten meer smartphones dan Apple. Het is de eerste keer in drie jaar dat Samsung op de nummer één staat in Amerika. Normaliter is Apple de eerste.

De data komt van Strategy Analytics, zo schrijft The Korea Herald. Samsung schijnt 33,7 procent van het marktaandeel in smartphones in Amerika te hebben (van juli tot en met september 2020). Een mooie stijging van 6,7 procent ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2019. Apple is niet ver achter Samsung met 30,2 procent en daarna volgt LG met 14,7 procent.

Samsung, Apple en LG

LG is opvallend, want normaliter staat dat merk niet zo hoog in de top verkochte smartphones. Het blijkt echter vooral erg in trek omdat het smartphones verkoopt in een wat lagere prijsklasse. Zeker nu mensen door de pandemie minder geld te besteden hebben, of in ieder geval geld opzij willen zetten voor de onzekere toekomst, lijkt er eerder te worden ingeleverd op luxeproducten zoals smartphones. LG profiteert daarvan, bijvoorbeeld met LG Wing.

De reden dat Samsung goed gaat is dat het smartphones heeft in allerlei budgetten, gecombineerd met een populair vlaggenschip als Galaxy Note 20. Het feit dat Apple dit jaar niet zoals traditie in september kwam met een iPhone kan ervoor hebben gezorgd dat het bedrijf uit Cupertino juist achterblijft in smartphoneverkopen.

iPhone 12

De nieuwe iPhone, de iPhone 12, werd verwacht in september, maar uiteindelijk kon dit niet doorgaan door het coronavirus. De fabriek heeft niet volop kunnen draaien, waardoor iPhone 12 uiteindelijk pas verscheen in oktober. Sowieso heeft de pandemie zo zijn uitwerking op de smartphonemarkt. Het derde kwartaal liet in de Verenigde Staten in ieder geval zien dat er 9 procent minder smartphones werden verkocht dan hetzelfde kwartaal in 2019.

Inmiddels is iPhone 12 uit en hoewel Apple hier geen officiële uitspraken over doet, heeft CEO Tim Cook zich positief uitgelaten over de verkopen. De kans dat Samsung in het laatste kwartaal van 2020 nog steeds op nummer één zal staan, dat wordt betwijfeld.