Samsung claimt 4,3 Gbps doorbraak via 5G

Samsung claimt dat het twee apparaten tegelijk heeft voorzien van een verbinding met een downlink van 4,3 Gbps via 5G. Volgens de fabrikant een primeur.

Samsung bereikte de snelheden door gebruik te maken van 5G New Radio Access Unit, een zendmast gemaakt voor mmWave-5G dat ze vorig jaar hadden aangekondigd. Ook is gebruikgemaakt van carrier aggregration en MU MIMO-technologie om op een gecombineerde pieksnelheid van 8,5 Gbps uit te komen.

De brede bandbreedte van het mmWave-spectrum zorgt ervoor dat snelheden bereikt worden waar lagere band-spectrums niet aan kunnen tippen. Volgens Samsung kunnen telefoonproviders hun klanten nieuwe mogelijkheden bieden, zoals 8K-videostreaming en augmented reality.

Hyunho Park, senior vice-president networks business bij Samsung, zegt dat de demonstratie het potentieel bewijst van mmWave. “Wij kijken ernaar uit om voort te bouwen op deze belangrijke technische doorbraak om een vernieuwende en levendige mmWave-ecosysteem te creëren.”

Een aantal landen hebben al plekken met 5G op mmWave-frequenties, waaronder Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Meer dan 15 landen zullen naar verwachting de komende jaren gebruikmaken van mmWave-5G.

Record verbroken

De doorbraak van Samsung verbreekt het vorige ‘snelheidsrecord’ van Ericsson. Het bedrijf had in februari ook de 4,3 Gbps gehaald, maar dan met één apparaat in plaats van twee apparaten. Ericsson had met 4,3 Gbps het vorige record van Huawei verbroken dat in oktober 2019 een downloadsnelheid bereikte van 3,67 Gbps op één apparaat. Theoretisch gezien kunnen bestaande 5G-chips een snelheid van 7,5 Gbps halen.