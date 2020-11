Apple brengt macOS Big Sur uit

De nieuwste update voor het Apple-besturingssysteem voor laptop en desktops is uit. De nieuwe versie brengt verscheidene veranderingen met zich mee. Het is de eerste versie van macOS met ondersteuning voor ARM-processors.

Met macOS 11.0 Big Sur verhoogt Apple voor het eerst in 20 jaar het versienummer van zijn besturingssysteem. Eind 2000 bracht Apple de eerste versie van Max OS X uit en latere versies van het besturingssysteem heetten macOS 10.

ARM-ondersteuning

Apple beschouwt de nieuwe versie duidelijk als een belangrijke nieuwe stap voor het bedrijf, voornamelijk vanwege de ondersteuning voor Apples ARM-processors. Die snellere SoC’s zijn te vinden in de nieuwe MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini die het bedrijf eerder deze week aankondigde.

Incrementeel

Buiten de ondersteuning voor de ARM-architectuur lijken de updates ten opzichte van macOS 10.15 Catalina vrij incrementeel. Het ontwerp lijkt nu wat meer op iOS en iPadOs en er zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd aan de functionaliteit.

De belangrijkste nieuwe functie is dat computers die draaien op een Apple Silicon-processor, nu zonder enige aanpassingen apps voor iOS an iPadOS kunnen draaien. Notificaties en toggles voor dingen als wifi en schermhelderheid zijn wat toegankelijker gemaakt, net als het notificatiecentrum. Het ontwerp van deze elementen komt nu meer overheen met dat van de mobiele besturingssystemen van Apple.

Apple heeft verder enkele verbeteringen aangebracht aan de mogelijkheden om de apparaten te beveiligen en de Spotlight-zoekfunctie is sneller en overzichtelijker gemaakt. Applicaties als Safari, Messages, de App Store, Notes, Photos en Maps zijn ook vernieuwd.

Versies

Niet alle Apple-computers krijgen de nieuwe versie van macOS Big Sur. De meeste computers die ouder dan 6 à 7 jaar zijn, blijven achter. Die krijgen overigens nog wel beveiligingsupdates. Op de volgende computers kan Big Sur geïnstalleerd worden:

MacBook 2015 of nieuwer MacBook Air 2013 of nieuwer MacBook Pro Eind 2013 of nieuwer Mac mini 2014 of nieuwer iMac 2014 of nieuwer iMac Pro 2017 of nieuwer (dit zijn alle modellen) Mac Pro 2013 of nieuwer

Problemen

Tegelijk met het beschikbaar komen van het nieuwe besturingssysteem, klaagden veel mensen over vertragingen op hun computers, ook in oudere versies van het OS. Dit bleek te maken te hebben met een verificatieserver van Apple die niet reageerde op verzoeken van de computers, schrijft Ars Technica. Dit probleem is inmiddels opgelost.