Microsoft heeft na kritiek van privacy-experts besloten aanpassingen aan te brengen aan de productiviteitsscore van Office 365.

Hoewel Microsoft aangeeft dat er wel degelijk privacymogelijkheden zijn ingebouwd in de tool, brengt het toch veranderingen toe aan de productiviteitsscore binnen Microsoft 365. Het is een omstreden functie, omdat hij gebruikers en managers een idee geeft hoe mensen hun tijd spenderen. Het geeft ook aan waar Microsoft 365 allemaal is geïnstalleerd binnen de organisatie, schrijft ZDNet. Hoewel dat laatste heel praktisch is, hebben veel mensen er problemen mee dat Microsoft via de productiviteitsscore inzichtelijk zou maken of ze wel aan het werk zijn.

Productiviteitsscore Microsoft

Het levert scores op basis van een groot aantal factoren: communicatie, meetings, contentsamenwerkingen, teamwork, mobiliteit, statistieken, netwerkconnectiviteit en Microsoft 365 App health. Aan elke factor kan een soort percentage worden gegeven van maximaal 100. Het idee is dat managers hierbij beter inzichtelijk krijgen hoeveel tijd hun medewerkers ook daadwerkelijk aan werk besteden, nu ze hier minder zicht op hebben door het thuiswerken. Tegelijkertijd zien managers ook waarmee medewerkers veel tijd bezig zijn.

Privacy-waakhond Wolfie Christi van Cracked Labs heeft gezegd dat productiviteitsscore van Microsoft een soort surveillance-tool is voor de werkplek en meent dat dit niet oké is voor de rechten van medewerkers waar het gaat om privacy. Een noodklok waaraan Microsoft nu gehoor geeft, door managers niet langer inzicht te geven in welke productiviteitsscore bij wie hoort. Zo schreef Microsoft 365 Corporate Vice President Jared Spataro:

“Tijdens de preview hebben we een functie toegevoegd die de namen van eindgebruikers en bijbehorende acties gedurende een periode van 28 dagen liet zien. Als reactie op feedback van de afgelopen week hebben we die functie volledig verwijderd. In de toekomst zullen de communicatie, vergaderingen, inhoudssamenwerking, teamwerk en mobiliteitsmetingen in Productivity Score alleen gegevens op organisatieniveau samenvoegen, wat een duidelijke maatstaf biedt voor de acceptatie van belangrijke functies op organisatieniveau. Niemand in de organisatie kan Productivity Score gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens over hoe een individuele gebruiker apps en services in Microsoft 365 gebruikt.”

Aanpassingen

Microsoft brengt daarnaast aanpassingen aan aan de gebruikersinterface om extra te benadrukken dat productiviteitsscore er is om te meten in hoeverre tech wordt gebruikt door medewerkers, niet in hoeverre ze aan het werk zijn.