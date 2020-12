Linux Foundation komt met nieuwe IT-certificering voor beginners

De Linux Foundation zou graag zien dat mensen die nieuw zijn in de IT-industrie makkelijker een instapbaan krijgen. Het wil dat bereiken met een nieuwe IT-certificering, speciaal voor beginners.

De certificering heet Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA) en kost 300 dollar. De enorme gaten die er zijn gevallen in de vaardigheden van IT’ers moeten hiermee iets minder groot worden, hoopt de organisatie. In een rapportage van het aantal banen binnen Open Source staat dat 93 procent van de managers moeite hebben om open source-rollen te vullen, schrijft IT Pro. Juist als er nieuwe certificering is, dan kan beter worden duidelijk gemaakt wat iemands vaardigheden zijn.

Je kunt de certificering bemachtigen door zestig vragen in zes categorieën juist te beantwoorden. Ze gaan over Linux Fundamentals, System Administration Fundamentals, Cloud Computing Fundamentals, Security Fundamentals, DevOps Fundamentals en Supporting Applications and Developers. Je doet de test online, wat natuurlijk extra prettig is door de pandemie. Er wordt gebruikgemaakt van live webcam monitoring en je moet je scherm delen, dat ook daadwerkelijk door een examinator in de gaten wordt gehouden.

Open source certificering

Je hoeft bovendien niet zelf op zoek hoe je kunt studeren voor het examen. Daarvoor zijn er Massive Open Online Courses (MOOCs). Deze kun je gratis, online vinden en hierin krijg je de basis van Linux, DevOps en cloud. Je kunt meteen inschrijven voor het examen: 15 januari starten de eerste examens. Lukt het allemaal en ben je geslaagd, dan kun je eventueel gaan voor de certificering Intermediate Linux Foundation Certified SysAdmin (LFCS). Daarna is er nog de Advanced Linux Foundation Certified Engineer (LFCE).

Clyde Seepersad (SVP bij Linux Foundation): “Talloze mensen over de hele wereld zouden graag een IT-carrière willen beginnen. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Deze certificering biedt een opstap naar dit type carrière dat haalbaar is voor mensen zonder bestaande ervaring.”