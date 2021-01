Apple sluit actief uitgebuite lekken met iOS 14.4-update

Apple heeft de nieuwste versie iOS en iPadOS uitgebracht. Versie 14.4 brengt enkele kleine verbeteringen met zich mee, en patcht een aantal beveiligingslekken die mogelijk al actief uitgebuit werden.

De gedichte beveiligingslekken worden beschreven op een supportpagina van Apple. Het gaat om twee lekken in de WebKit-engine waar Safari op draait. Met de lekken zou een aanvaller mogelijk eigen code kunnen uitvoeren op de toestellen van slachtoffers. Er is ook een derde lek in de kernel van de besturingssystemen gedicht. Ook deze lek zou het uitvoeren van code mogelijk maken. Meer details over de beveiligingslekken zijn niet beschikbaar.

Kleine wijzigingen

Naast het dichten van de lekken heeft Apple ook enkele kleine wijzigingen aan de ervaring van iOS en iPadOS aangebracht. Zo is de camera nu in staat om kleinere QR-codes uit te lezen. Verder geeft het besturingssysteem nu een waarschuwing wanneer er een camera wordt gedetecteerd die niet origineel bij de telefoon hoort en lost het enkele kleine bugs op.

Aangewezen op Apple voor reparaties

Die notificatie bij een vervangen camera is opvallend. Toen bleek dat het niet mogelijk was om de camera van de iPhone 12 te vervangen, zelfs voor een identiek model uit een ander iPhone, zorgde dat voor ophef onder gebruikers. Hierdoor zijn gebruikers aangewezen op Apple voor de reparatie van hun apparatuur en worden onafhankelijke reparateurs een hak gezet.

Tip: EU stemt voor Right to Repair-regelgeving

iOS 14

Apple heeft iOS 14 in 2020 uitgebracht. Het besturingssysteem biedt widgets die lijken op die in Android, een slimmere versie van spraakassistent Siri, verbeteringen aan Apple Maps en vele andere verbeteringen. iOS en iPadOS 14.4 is per direct verkrijgbaar voor alle apparaten die ook de update naar iOS en iPadOS 14 ontvangen hebben.