Saleforce verklaart 9-tot-5-werkdag dood

Salesforce stapt af van de idee dat zijn werknemers voor het uitvoeren van hun werkzaamheden fulltime naar kantoor komen. Zij gaan nu voor het grootste deel gedeeltelijk thuiswerken of helemaal thuiswerken.

Volgens Salesforce heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt dat het traditioneel van 9-tot-5 op kantoor werken helemaal tot het verleden behoort. De techgigant geeft aan dat uit onderzoek onder zijn werknemers blijkt dat slechts de helft graag enkele keren per maand naar kantoor wilde gaan, in plaats van fulltime op kantoor werken. Werken vanuit huis geeft voor de medewerkers van Salesforce de voorkeur. Alleen om een fysieke band met een kantoor te behouden, willen zij af en toe daarheen gaan.

Nauwelijks meer naar kantoor

Salesforce heeft dit onderzoek ter harte genomen en heeft nu aangekondigd dat bijna alle medewerkers voortaan vanuit huis kunnen werken of ‘work-from-anywhere’. De werkzaamheden zijn volgens de techgigant nu niet langer gebonden aan een bureau in één van de kantoren of ‘Towers’ van het bedrijf.

Concreet gaat de techgigant nu zijn werknemers de keuze bieden uit drie vormen vanuit welke locatie zij willen gaan werken. De meeste werknemers krijgen de mogelijkheid ‘Flex’. Dit betekent dat zij standaard één tot drie dagen naar kantoor komen om met hun teams samen te werken, klanten te ontmoeten of om presentaties te geven en bij te wonen. De rest van de tijd werken zij thuis.

Daarnaast zijn er werknemers die ‘Fully Remote’ gaan werken. Deze werknemers wonen vaak niet in de buurt van een van de kantoren of hebben een functie waarvoor een bureau op een kantoor niet nodig is. Verder zijn er nog de werknemers die vanwege hun functie toch aan kantoor zijn gebonden. Deze blijven gewoon vier tot vijf dagen per week op kantoor werken.

Sociaal gewenst werkmodel

Volgens de techgigant gaat het dus niet meer alleen om pingpongtafels, snacks en uitgebreide lunchvoorzieningen. Het nieuwe ‘work-from-anwhere’-model moet juist meer gelijkheid brengen en bovendien nu nog niet ontdekt talent buiten steden aantrekken. Uiteindelijk maakt deze manier van werken het voor iedereen makkelijker om niet alleen aandacht te besteden aan het werk, maar ook aan de eigen familie, zo geeft Salesforce aan.

Het nieuwe werkmodel heeft natuurlijk wel gevolgen voor de kantoren van Salesforce, zoals de bekende hoofdkwartiertoren in San Francisco. De kantoren zullen volgens de techgigant binnenkort worden aangepast aan de nieuwe vorm van hybride werken.