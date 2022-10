Microsoft onthult de volgende generatie van Surface-apparaten. De Surface Pro 9, Surface Laptop 5 en Surface Studio 2+ zijn 50 tot 80 procent sneller dan hun voorgangers.

Het eerste Surface-apparaat werd bijna tien jaar geleden gelanceerd. De verkoopcijfers stelden teleur. Microsoft verlaagde de prijs met 30 procent en draaide een verlies van honderden miljoenen als gevolg.

Voor de meeste organisaties zou het verhaal daarmee eindigen. Voor Microsoft was de flop slechts een begin. In de afgelopen tien jaar lanceerde de techgigant bijna 40 Surface-modellen. In 2021 leverde de productlijn meer dan 300 miljoen euro op.

De serie is ver gekomen sinds het eerste apparaat. Het debuutmodel werd afgekraakt vanwege de lage prestaties en beperkte ondersteuning voor zakelijke applicaties. De techgigant is de kritiek nooit vergeten. Snelheid staat centraal voor de volgende generatie van Surface-apparaten.

De Nederlandse afdeling van Microsoft onthulde de modellen op een lanceringsevenement in Amsterdam. Techzine was op locatie. De Surface Pro 9, Surface Laptop 5 en Surface Studio 2+ worden met verloop van de komende weken beschikbaar.

Surface Pro 9

De Surface Pro-serie bestaat uit 2-in-1-modellen. Een inklapmodus en touchscreen maken het mogelijk om de apparaten als tablet te gebruiken. De normale opstelling werkt als een laptop.

De nieuwe Surface Pro 9 is vanaf 8 november beschikbaar vanaf 1300 euro. De voorganger werd uitsluitend met Intel-processoren geleverd. Het nieuwe model biedt keuze onder een Intel- en SQ3-configuratie. De SQ3-processor werd door Microsoft ontworpen.

De Intel-configuratie heeft hogere prestaties, maar de SQ3-configuratie is energiezuiniger. De processor ondersteunt 5G en een reeks functies voor videoconferencing, waaronder autoframing en ruisonderdrukking. De SQ3 is tot 80 procent sneller dan zijn voorganger, de SQ2.

Surface Laptop 5

De Surface Laptop-serie bestaat uit traditionele laptops. De prestaties zijn over het algemeen vergelijkbaar met Surface Pro-modellen, maar de prijs is doorgaans lager. De apparaten zijn een favoriet onder organisaties die geen of weinig waarde hechten aan touchscreens.

De nieuwe Surface Laptop 5 is vanaf 25 oktober beschikbaar vanaf 1180 euro. Het model draait op een 12th Gen Intel Core-processor. De Surface Laptop 5 is 50 procent krachtiger dan zijn voorganger.

Op de nieuwe processor na is het model vergelijkbaar met de Surface Laptop 4. Microsoft koos opnieuw voor een schermverhouding van 3:2, waardoor het apparaat 18 procent meer verticale schermruimte biedt dan een typische laptop (16:10 of 16:9). De ruimte komt van pas bij het lezen van documenten en het schrijven van code.

Surface Studio 2+

De Surface Studio-serie bestaat uit all-in-one pc’s. De modellen hebben hoge prestaties, grote displays en indrukwekkende ontwerpen. Surface Studio-apparaten zijn de krachtigste en duurste pc’s in het aanbod van Microsoft.

De nieuwe Surface Studio 2+ is vanaf 1 november beschikbaar vanaf 5370 euro. De 11th Gen Intel Core-processor van zijn voorganger maakt plaats voor een 12th Gen-variant. Als gevolg stijgen de prestaties van de processor met 50 procent.

Krachtige GPU’s zijn kenmerkend voor de Surface Studio-serie. Het aankomende model bevat een Nvidia GeForce RTX 3060. Als gevolg zijn de grafische prestaties van de Surface Studio 2+ twee keer zo hoog als zijn voorganger.

